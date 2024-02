Osimhen-PSG, arrivano conferme: cosa succederà in estate

Ancora parole circa la vicenda Victor Osimhen. Niente ritardi aerei, ma solo news di mercato inerenti al bomber del Napoli di rientro dalla Nigeria.

La giornata odierna è stata caratterizzata da una vicenda surreale in casa Napoli, con protagonista il bomber Victor Osimhen. Il capocannoniere della scorsa Serie A, di ritorno dalla Nigeria post Coppa d’Africa, avrebbe infatti perso quest’oggi l’aereo di rientro per il capoluogo campano, causa alcuni ritardi in grado di far saltare la coincidenza. L’attaccante è riuscito però a tornare all’ombra del Vesuvio grazie a un secondo volo di linea, giusto in tempo per divenire parte di numerose discussioni. Fra queste, il possibile impiego in campionato contro il Genoa nonché le nuove voci circa il proprio futuro, rivelate dalla nota e autorevole testata giornalistica.

Osimhen al PSG, c’entra l’annuncio di Mbappe

Il futuro di Victor Osimhen sembrerebbe ormai scritto, con il nigeriano pronto a lasciare Napoli dopo il rinnovo avvenuto lo scorso dicembre. L’attaccante si prepara quindi a trovare una nuova destinazione nonché a portare ben 130 milioni nelle casse degli azzurri, dovuti alla clausola rescissoria inserita nel nuovo contratto. Si sono dunque susseguite numerose ipotesi circa l’ex Lille, che potrebbe essere ora vicino a un ritorno in Francia.

Le ultime news narrano infatti di annuncio da parte di Kylian Mbappe alla dirigenza del Paris Saint-Germain, informata dal proprio top player della voglia di lasciare la squadra. Una perdita molto pesante, che i parigini potrebbero quindi colmare con un super investimento per Osimhen. A rivelare ciò, il giornalista di The Athletic David Ornstein, tramite un paio di post apparsi sui propri profili social. Secondo quest’ultimo, in particolare, sarebbe proprio la punta del Napoli il primo nome sulla lista del PSG per sostituire Mbappe. Ipotesi che regge anche a causa di alcune dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis a inizio anno, con il patron che etichettò il presidente Al-Khelaifi come unico in grado di poter sostenere l’acquisto di Osimhen.

PSG su Osimhen, sorpassata la concorrenza inglese

Da ormai due stagioni sono in giro numerose voci circa il possibile approdo di Victor Osimhen in Premier League, confermate dallo stesso calciatore più volte. Il nigeriano ha infatti dichiarato di sognare il campionato inglese, con le indiscrezioni di mercato fuori uscite quest’oggi in grado di spingere nuovamente la punta verso il Regno Unito. Le parole di Ornstein potrebbero però aver scombussolato le carte in tavola, con il PSG che sembrerebbe quindi in procinto di sorpassare la concorrenza targata Inghilterra.