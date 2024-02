“Sogno di giocare nel Napoli”, rivelazione a sorpresa: può arrivare il prossimo anno

Il giocatore vorrebbe giocare nel Napoli, la società partenopea potrebbe accogliere la sua richiesta già a partire dall’estate.

A partire dall’estate, il Napoli potrebbe avere un nuovo giocatore in squadra. In realtà, il giocatore in questione è già di proprietà del club partenopeo, ma al momento gioca in prestito in un’altra squadra di Serie A: l‘Empoli. Il termine del prestito è fissato a giugno 2024, motivo del perché potrebbe giocare con la maglia azzurra a partire dal prossimo campionato.

SSC Napoli, Caprile e il sogno di giocare con la maglia azzurra

Durante lo scorso mercato estivo, il Napoli ha fatto due investimenti molto importanti direttamente dal Bari: si tratta di Elia Caprile e Walid Cheddira. La società partenopea ha deciso però di cedere entrambi i giocatori in prestito, il primo all’Empoli e il secondo al Frosinone. Questa decisione è stata presa con l’obiettivo di farli crescere e per permettergli di trovare più spazio in due squadre di Serie A. Caprile, portiere del Napoli in prestito all’Empoli, ha svelato ai microfoni di DAZN il desiderio di voler giocare nella squadra partenopea.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Il portiere a cui mi sono sempre ispirato è Buffon. Mio padre è napoletano, per questo amo la pizza con la mozzarella di bufala. E anche per questo è intuibile dove vorrei giocare in futuro (Napoli ndr), ma so che è ancora presto. Ma sono già contento di essere in Serie A con l’Empoli, un sogno che avevo da bambino e ringrazio il club che mi ha dato questa possibilità”.

Dunque, il portiere classe 2001 vorrebbe giocare con la maglia azzurra, anche per onorare la città originaria di suo padre. Il desiderio potrebbe realizzarsi già a partire dal prossimo campionato, visto che il contratto di Meret si avvicina alla data di scadenza. Infatti, l’attuale portiere del Napoli potrebbe salutare il club partenopeo già in estate, dovrebbe liberarsi a parametro zero (anche se il Napoli ha un’opzione per il rinnovo di un altro anno non ancora attivata, ndr). Intanto su Meret si è già mossa la Roma. La dirigenza giallorossa sta monitorando attentamente la situazione, in modo tale da prepararsi all’assalto in vista del calciomercato estivo.

L’eventuale addio di Meret potrebbe rappresentare un vero e proprio vantaggio per Elia Caprile, il quale potrebbe essere chiamato per giocare con la maglia azzurra. Anche se molto probabilmente, non giocherà da titolare. Ma potrebbe significare ugualmente un’occasione importante per il giovane portiere, potrebbe essere ad un passo dal realizzare il proprio sogno.

Il classe 2001 ha tutte le caratteristiche per poter riuscire a farsi notare all’interno della squadra azzurra, le stesse qualità che hanno spinto la società partenopea ad acquistarlo dal Bari durante la scorsa sessione di mercato estivo. La società ha poi deciso di cederlo in prestito all’Empoli fino a giugno 2024, con lo scopo di farlo crescere sempre di più a livello calcistico e ad abituarsi a giocare in una squadra di Serie A. Una volta scaduto il prestito, il Napoli dovrà valutare se farlo allenare e giocare con la squadra, oppure, se cederlo nuovamente in prestito fin quando non sarà pronto. Al momento però nessuna decisione è stata presa in merito, per questo motivo si dovrà attendere la fine della stagione e l’inizio del mercato estivo.