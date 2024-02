Interessa anche al Napoli, fissato il prezzo: servono 40 milioni per acquistarlo in estate

Il Napoli pensa già al calciomercato estivo, c’è un calciatore che piace in Serie A ma il prezzo d’acquisto è davvero altissimo.

Una stagione deludente quella vissuta fin qui dal Napoli, con i campioni d’Italia che hanno vissuto tantissimi momenti negativi. Tutto è cominciato con la scelta – rivelatasi errata – di affidare la panchina a Rudi Garcia, sostituito da Walter Mazzarri che però fin qui ha avuto un rendimento addirittura peggiore del suo predecessore. La squadra occupa attualmente il nono posto della classifica di Serie A e al momento anche la rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions League appare davvero complicata.

A prescindere da quello che sarà l’esito della stagione, De Laurentiis si è convinto ad effettuare una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo anno. Arriverà un nuovo allenatore con cui costruire un progetto a lunga scadenza, che ovviamente farà richieste di mercato. Il Napoli – e questo è un merito di De Laurentiis – potrà contare su una situazione economica florida e, soprattutto, sui soldi provenienti dalla cessione (pressoché certa, ndr) di Victor Osimhen. Cifre altissime che permetterebbero ai partenopei di fare importanti investimenti anche senza l’eventuale qualificazione in Champions League. Appare chiaro che con la cessione del nigeriano la società dovrà reperire un nuovo centravanti, ma un altro ruolo nel quale sarà fondamentale investire sarà quello del difensore centrale.

Calciomercato Napoli, nel mirino per la difesa c’è Buongiorno del Torino

Dopo l’addio di Kim, per il quale il Napoli ha incassato 42 milioni di euro netti, è stato acquistato Natan dal Red Bull Bragantino per circa 10 milioni di euro. Il brasiliano ha però mostrato ancora di essere acerbo per stare a certi livelli e ha bisogno di tempo per adattarsi. Nemmeno a gennaio il club ha investito sul difensore, scegliendo di puntare su Ostigard. Ma per l’estate – appare chiaro, un investimento importante in tal senso andrà fatto.

Uno dei nomi che piacciono agli azzurri è quello di Alessandro Buongiorno, calciatore e capitano del Torino. Sul difensore granata c’era stata a gennaio la fortissima offensiva del Milan, ma alla fine l’affare è sfumato. Logico pensare che a giugno i rossoneri possano riprovarci, anche se a Milano potrebbe avere grossa concorrenza vista la presenza di Tomori e Kalulu. Discorso diverso al Napoli, dove – a parte Rrahmani, che pure sta vivendo una stagione in chiaroscuro – un vero titolare non c’è.

In estate il calciatore granata sarà sicuramente tra i difensori più richiesti, visto l’altissimo livello delle sue prestazioni. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Torino ascolterà le proposte in vista di una possibile cessione, offerte che dovranno essere da almeno 40 milioni di euro.