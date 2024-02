Geolier, un tifoso della Juve accusa i napoletani: la lettera surreale – FOTO

Una pagina juventina attacca Geolier ed i napoletani: la lettera surreale rivolta ai tifosi della squadra azzurra ed ai sostenitori del rapper.

La settimana di Sanremo si è conclusa ma ha portato con sè tanti rancori e polemiche che nelle ultime ore si stanno scatenando una dietro l’altra. La vittoria del cantante napoletano, Geolier, della serata cover di venerdì scorso ha creato scalpore tanto da condurre gli spettatori del teatro Ariston di Sanremo a gesti vergognosi come fischi e ad alzarsi dalla poltrona e andare via, mancando di rispetto al vincitore della serata.

A trionfare, infine, è stata Angelina Mango con la canzone “La noia” che ha condannato al secondo posto “I p’ me, Tu p’ te”, brano del rapper partenopeo. In seguito a ciò, non è mancata occasione ad alcuni account social per attaccare Napoli ed i sostenitori e della squadra azzurra e del cantante che ha compiuto una gran figura sul palco più ambito dell’intera Nazione.

La lettera della pagina juventina tuona: “Avete compromesso il sistema di televoto!”

Il 60% del televoto da casa, ottenuto da Geolier nella serata finale, è stato un vero e proprio record per la competizione canora ed un motivo d’orgoglio per un cantante oramai affermato in tutto il panorama musicale italiano.

Di seguito la lettera de la pagina “Aggiornamento Juventino” che ha preso di mira i sostenitori del rapper napoletano e che ha creato scalpore a seguito delle accuse mosse riguardo al televoto e alle modalità che il pubblico ha adoperato pur di far trionfare Geolier:

“CARO GEOLIER, CARI NAPOLETANI VI SCRIVO

-1 Il cantante Geolier non ha vinto Sanremo perché per vincere il Festival non basta il voto popolare che rappresenta 1/3 delle categorie in voto… Per fortuna. Angelina Mango ha vinto perché i 2/3 di componente tecnica che ha votato la qualità della Musica… Ha data credibilità al Concorso.

-2 Per far vincere un Cantante Napoletano avete compromesso il sistema di Televoto di Sanremo. Perché ritenere valido un sistema che ha provato a far vincere un concittadino non è degno di essere un metro di valutazione in un Concorso. Ci sono locali che hanno concesso sconti a chi si presentava col voto concesso a Geolier… Per farvi capire l’attendibilità e la competenza del voto.

-3 Non sapete perdere ma è strano visto che nel calcio ci siete abituati.

-4 Avete accolto Geolier con cori contro la Juventus rimarcando la vostra ossessione verso di noi.

-5 Voi avete 3 Scudetti. Noi 3 Stelle di Scudetti. In questi numeri trovate la differenza tra noi e voi.

-6 Siamo la vostra ossessione perché noi vinciamo… Voi no.

-7 Vi direi che vincete ogni morte di Papa ma in realtà non è corretto dire così perché dal 1 Agosto 1926 sono deceduti Sei Papi per cui è più corretto dire che vincete ogni morte di Due Papi”.