Dragusin, l’agente svela: “Offerta importante di De Laurentiis, c’è un motivo se non ha scelto il Napoli”

Il nome di Radu Dragusin torna a riecheggiare in casa Napoli, l’agente fa un’importante rivelazione sulla trattativa saltata.

Durante la sessione del mercato invernale, il difensore Radu Dragusin è stato accostato al Napoli. L’arrivo a Castel Volturno sembrava quasi vicino, nonostante la vasta concorrenza. Eppure, nonostante il club partenopeo sembrava fosse in pole, la trattativa è saltata. Ad avere la meglio sulla società azzurra è stato il Tottenham, ma l’agente del giocatore ha svelato il motivo della decisione presa.

Dragusin, svelato il motivo della trattativa saltata con il Napoli

Florin Menea, agente di Radu Dragusin, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC dove ha svelato il motivo del perché la trattativa con il Napoli non sia andata a buon fine. L’agente ha spiegato che il presidente Aurelio De Laurentiis era più che deciso a chiudere la trattativa, l’offerta proposta dalla dirigenza partenopea era quasi la stessa delle altre società in concorrenza. Ma a quanto pare, non è stato un problema di soldi.

Di seguito, quanto evidenziato:

“De Laurentiis era pronto a chiudere l’affare, era lì con l’offerta, erano quasi pari con le altre, ma non era una questione di soldi. Se fosse stato così, sarebbe andato al Bayern che ha fatto l’offerta più importante. Dragusin ha sentito che questa fosse la strada da prendere e ha deciso di andare al Tottenham. C’era anche il Milan interessato oltre al Napoli in Italia. Era attaccato ai tifosi del Genoa, era un po’ difficile accettare l’Italia, ma non potevi dire di no a squadre importanti come Milan e Napoli. Senza offerte da fuori dall’Italia, forse saremmo andati in una squadra italiana”.

Secondo l’agente, Dragusin ha scelto il Tottenham non per una questione di soldi, ma perché sentiva che quella sarebbe stata la strada migliore per lui. Inoltre, il difensore rumeno era molto legato ai tifosi del Genoa, e scegliere di andare in un’altra squadra italiana, sembrava quasi come un “tradimento”. Allo stesso tempo però, rinunciare a squadre importanti come il Napoli, non era affatto facile.

“Se tornerà in Italia? Nella vita non si può dire mai. Ho portato a Genova un attaccante e spero faccia la stessa strada di Dragusin. Questo in due anni se fa quello che gli dico arriva in Serie A. Penso che l’occhio ce l’ho. Forse lo porto al Napoli, chissà se farà bene. Poi il signor De Laurentiis mi ha lasciato una buona impressione, è stato molto gentile”.

Dunque, non è da escludere un ritorno in Serie A da parte di Radu Dragusin. Inoltre, l’agente ha svelato che non è nemmeno da cancellare l’ipotesi di poter vedere il classe 2002 con la maglia azzurra. Una nuova trattativa con il Napoli potrebbe essere avviata, anche per il fatto che il presidente De Laurentiis si è comportato bene con l’entourage del giocatore. In conclusione, la dirigenza partenopea era ad un passo dal chiudere l’affare, sarebbe stato un grande colpo per il Napoli.