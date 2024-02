Osimhen è già in dubbio, torna dalla Nigeria con dei problemi: la situazione

Sabato al Maradona, contro il Genoa, è previsto il rientro in campo di Osimhen, ma un problema fisico potrebbe bloccare il rientro

Alla fine l’esperienza in Coppa d’Africa di Osimhen si è conclusa nel peggiore dei modi. Una manifestazione alla quale il bomber nigeriano si è presentato con il Pallone d’Oro africano tra le mani, una responsabilità non da poco. Tuttavia il suo apporto alla causa non è stato dei migliori. Solo una rete in tutto il torneo, non di certo il rendimento che ci si aspettava alla vigilia. Nonostante un Osimhen non al top la Nigeria ha raggiunto la finale, dove però è stata sconfitta dalla Costa d’Avorio, la nazione che ha ospitato la manifestazione 2024.

A decidere la finale una rete di Haller, al minuto 81. La Nigeria era anche passata in vantaggio grazie al gol dell’ex Udinese Troost-Ekong, che tra l’altro ha vinto anche il premio di miglior giocatore dell’intero torneo, ma si è fatta poi rimontare dalla Costa d’Avorio. Altra delusione per Osimhen, che ora non può far altro che prendersi la sua rivincita sul campo, stavolta però con la maglia del Napoli. C’è attesa per il grande ritorno, sabato pomeriggio al Maradona contro il Genoa, ma alcuni inconvenienti potrebbero frenare la voglia di rivalsa del bomber azzurro.

Osimhen in dubbio contro il Genoa? La situazione preoccupa tifosi e staff

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, è subito pronto a mettersi a disposizione di mister Mazzarri. L’obiettivo è quello di provare a rialzare le sorti di una stagione maledetta per il Napoli. E i suoi gol sono linfa vitale per il club partenopeo, sotto ogni punto di vista.

Prima di tornare in campo però Osimhen sarà sottoposto ad un check-up fisico. Lo staff di Mazzarri verificherà se il bomber azzurro si è messo alle spalle il virus intestinale contratto in Costa d’Avorio. Stando alle ultime indiscrezioni, Osimhen avrebbe superato i problemi fisici, ma il controllo di domani spazzerà via tutti i dubbi.

Il virus intestinale che ha colpito il bomber azzurro

Poco prima della finalissima Osimhen è stato messo in forte dubbio a causa di un virus intestinale di cospicua entità. Si è trattato di una gastroenterite prolungata, che gli ha arrecato numerosi fastidi e che forse ha condizionato anche le sue prestazioni in campo. Bisognerà quindi capire se sia tornato in Italia al cento per cento della condizione o meno. Fondamentale quindi il controllo predisposto dallo staff medico del Napoli.