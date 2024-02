Impresa Champions per il Napoli? La percentuale spiazza tutti: lo studio – FOTO

Oltre allo scudetto, lo scorso anno il Napoli ha anche sognato la finale di Champions League, un obiettivo che oggi pare impossibile.

Non solo lo scudetto, arrivato dopo ben 33 anni d’attesa, la scorsa stagione, la squadra allenata da Luciano Spalletti, in grado di far innamorare tutti gli addetti ai lavori con il suo calcio, ha anche sfiorato il sogno europeo.

Il quarto di finale con il Milan, raggiunto dopo aver sconfitto all’andata e al ritorno l’Eintracht Francoforte, ha fissato il punto più alto dei partenopei nella massima competizione europea, con una semifinale sfiorata ed accarezzata, ma sfumata sotto i colpi del Milan.

Quote finale: dato sorprendete sul Napoli, l’analisi sugli azzurri

Successivamente, il patron dei campioni d’Italia in carica, Aurelio De Laurentiis, non ha nascosto la propria delusione. Il leader della FilmAuro, da sempre particolarmente legato alla coppa dalle grandi orecchie, visto il tabellone favorevole, ha realmente sognato un double impronosticabile ad inizio stagione.

Per questa motivazione, sin dalla festa scudetto, il patron degli azzurri ha alzato la posta in palio, parlando della Champions Lesgue come obiettivo reale, anche se, per onor del vero, non supportando le proprie parole con i giusti investimenti. Il Napoli ad oggi, infatti, nonostante l’ottavo di finale conquistato, sembra un lontano parente di se stesso, non a caso, il Barcellona di Xavi, non di certo imbattibile, ad oggi rappresenta per il team di Mazzarri una sorta di ostacolo insormontabile.

Per questa motivazione, immaginare ad oggi un Napoli nuovamente in corsa per la coppa più prestigiosa, pare fuori da ogni logica. A conferma di ciò, sono stati svelati i dati di Opta Analyst, sito specializzato nella raccolta di dati rapportati al mondo dello sport.

Secondo quest’ultimi, la grande favorita per la vittoria finale, è il Manchester City di Pep Guardiola, campione in carica della competizione, con il 32,1% di possibilità di ripetersi, subito dopo, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, massimo esperto della Champions con 15,4%. Fanalino di coda il Copenaghen, con lo 0% di possibilità di portare a casa il trofeo più ambito, i danesi, sono l’unico club insieme alla Lazio, ferma allo 0,4%, ad avere meno possibilità di vittoria del Napoli, fissato all’1,1%. Insomma, una probabilità bassissima, che si sposa con l’andamento deludente dei campioni d’Italia, incappati in una stagione maledettamente complicata, ben oltre qualsiasi possibile previsione.

In ogni caso, la settimana prossima ci dirà qualcosa in più sulle possibilità di sognare dalle parti del Vesuvio.