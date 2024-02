Geolier torna a casa e manda un messaggio d’amore ai fan: “Basta odio!” – VIDEO

Non accennano a placarsi le polemiche relative al Festival di Sanremo e a quanto accaduto nell’episodio di Geolier, classificatosi al secondo posto.

Ancora proteste, la 74 esima edizione del Festival di Sanremo sembra ancora non essersi conclusa. Tutta la questione è relativa a quanto accaduto a Geolier, artista napoletano in gara con il brano “I’p me, tu p’te“. Per comprendere meglio quanto accaduto è doveroso fare un passo indietro a venerdì 9 febbraio.

In quella circostanza andava in scena la quarta serata, famosa per le cover degli artisti, della kermesse sanremese. Qui ad esibirsi sono stati tanti i cantanti in particolari ed emozionanti performance. Geolier è salito sul palco con un medley insieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. L’artista partenopeo, al termine della puntata, si è rivelato essere il vincitore della serata dedicata alle cover. Da qui tutto il disappunto del pubblico che prima ha fischiato l’artista e poi, indispettito, durante la sua esibizione finale, ha lasciato il Teatro Ariston.

Una brutta accoglienza per l’artista napoletano che, triste in volto, ha detto il giorno successivo che queste cose purtroppo accadono spesso ma che comunque non si sarebbe fatto abbattere dai fischi e dalle critiche.

Il messaggio di Geolier

La situazione è continuata a degenerare quando, durante la finale, la città di Napoli ha voluto aiutare il proprio artista in gara. Stretti attorno a Geolier, sono stati in tantissime le persone a votarlo durante il televoto, schizzato fino al 60%. Questo però non ha aiutato il cantante che è finito dietro alla coetanea Angelina Mango, vincitrice della 74^edizione del Festival di Sanremo.

Dopo svariate critiche, Geolier è tornato a Napoli dove a Secondigliano, suo quartiere d’origine, è stato letteralmente accolto da un bagno di folla. Tantissimi erano i curiosi e i fan del rapper che oggi ha deciso di lanciare un messaggio via social. Qui Geolier è stato chiaro e questo è quanto ha detto.

Ho visto tanti commenti relativi ad un video in cui io esultavo contro Angelina Mango. Tutto questo è una sciocchezza in quanto non l’ho mai fatto. Noi artisti siamo in una sana competizione che adesso è finita. Siamo due giovani che hanno cambiato la storia della musica italiana. La musica deve unire e non dividere.

Questo il commento dell’artista che si è voluto estraniare da quanto sta accadendo sui social in questo momento. Followers di Geolier che sono schizzati a 2,5 milioni di utenti raggiungendo quasi mezzo milione nella settimana della kermesse sanremese.