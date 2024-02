Futuro Napoli senza Mazzarri e Meluso: sei nomi sul tavolo

Una scelta societaria del Napoli potrebbe vedere la squadra partenopea senza Mauro Meluso e Walter Mazzarri dalla prossima stagione.

Niente Napoli brillante, tutto ciò che la squadra ha dimostrato l’anno scorso vincendo lo scudetto, durante questa stagione sembrerebbe essere tutto cancellato. Un’annata, quella del 2023, che è stata incredibile per i colori azzurri. Una squadra che non solo vinceva quasi tutte le partite, ma che esprimeva un calcio tra i migliori in Europa.

Erano stati in tanti i tecnici a complimentarsi con il Napoli e con Spalletti, Da Guardiola ad Ancelotti passando per Luis Enrique e Tuchel. La realtà dei fatti è che però adesso in panchina non c’è più il tecnico di Certaldo in quanto è passato ad allenare la Nazionale italiana, coronando quello che è sempre stato il suo sogno.

L’assenza di Spalletti, l’allenatore che era riuscito a trovare la carta magica del successo come nessuno negli ultimi anni aveva mai fatto a Napoli, è forse la cosa più pesante. Dato confermato anche dal presidente De Laurentiis che si è assunto le colpe per non aver “gestito” bene il contratto dell’attuale commissario tecnico dell’Italia.

Chi arriverà al posto di Mazzarri e Meluso?

Dalla tumultuosa conferenza stampa del numero uno azzurro, tenutasi a Castel Volturno poco meno di una settimana fa, è emersa una particolare dinamica. La fine dei contratti di Spalletti e Giuntoli hanno mandato la società in difficoltà che si è dovuta affidare in extremis a Meluso, direttore sportivo con poca esperienza in grandi club.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it i contratti di Meluso e Mazzarri scadranno a giugno. Verosimilmente la società partenopea sceglierà di rinnovarli, per questa motivazione si lavora già sui nomi dei sostituti. Le opzioni sono varie. Bisognerà ricostruire l’aria tecnica e gettare le basi per l’inizio di un nuovo ciclo. Difficile pensare alla coppia Accardi (attuale ds dell’Empoli) e Farioli (Attuale allenatore del Nizza).

Così com’è difficile pensare a Stefano Pioli che, in caso di qualificazione in Champions e di vittoria in Europa League, potrebbe rimanere ancora al Milan. Più probabile invece pensare a Vincenzo Italiano che potrebbe terminare la sua esperienza a Firenze. Calciomercato.it poi spiega anche dei nomi in lizza a ricoprire la carica di direttore sportivo. L’interesse è per Sartori (Ds del Bologna) braccio destro della gestione Saputo, ma questa è un’opzione difficile.

Allora occhi su Marchetti, ds del Cittadella, per lui sarebbe molto più semplice liberarsi dal club attuale.