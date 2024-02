Zirkzee erede di Osimhen? Mossa a sorpresa di De Laurentiis

Zirkzee, rivelazione della Serie A può essere il sostituto di Osimhen al Napoli, in caso di cessione del bomber nigeriano



Uno dei tempi principali in casa Napoli è il futuro di Victor Osimhen. Nonostante non sia in campo, poiché protagonista in Coppa d’Africa con la sua Nigeria (domenica andrà in scena la finalissima contro la Costa d’Avorio) non si fa altro che parlare del futuro di Osimhen. Il bomber azzurro ha da poco firmato firmato il rinnovo di contratto col Napoli, passando da 4,5 milioni di euro a 10 più bonus con effetto retroattivo: dunque, il suo ingaggio per questa stagione sarà considerato da 10 milioni come da accordi. La durata del contratto è fino al 2026, ma una clausola rescissoria di 120-130 milioni di euro, valida solo per l’estero potrebbe liberarlo prima del tempo.

L’attaccante ex Lille ha da tempo manifestato la sua volontà di voler giocare in Premier League, campionato che lui considera il migliore al mondo. Negli scorsi mesi sono sbucate voci su un possibile interesse del Chelsea, ma anche l’Arsenal sarebbe pronta a metter sul piatto oltre 100 milioni. Una cessione che porterebbe il Napoli ad attuare una vera e propria rivoluzione del reparto offensivo. La squadra di mercato azzurra per questo motivo si sta già guardando intorno, alla ricerca di un eventuale sostituto. Sul taccuino della dirigenza ci è finito anche Joshua Zirkzee.

Calciomercato Napoli, Zirkzee-Napoli: si muove De Laurentiis

L’edizione online de La Repubblica ha confermato l’indiscrezione: il Napoli ha messo nel mirino Zirkzee. C’è però da battere la concorrenza forte del Milan, che già da tempo hanno avviato i primi contatti con il Bologna e con l’entourage del calciatore olandese.

Ma il Napoli vuole il sorpasso. È quindi sceso in campo il presidente De Laurentiis in persona. Il patron azzurro ha incontrato, secondo quanto riportato dal quotidiano, a Roma il Bologna, proprio per discutere di Zirkzee. Il Napoli secondo La Repubblica “si sente assolutamente in corsa per l’attaccante rossoblù”.

Napoli su Zirkzee: fissato il costo del cartellino

Stando alle ultime indiscrezioni il Bologna avrebbe già fissato il prezzo: si parte da una base di 60 milioni di euro per acquistare Zirkzee. S’infiamma dunque la lotta di mercato tra Napoli e Milan, e non solo. L’olandese sarà senza alcun dubbio uno dei protagonisti del prossimi mercato estivo, e gli azzurri non hanno nessuna intenzione di farselo scappare.