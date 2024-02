Verso Milan-Napoli, inaspettata idea di Mazzarri: riguarda Kvaratskhelia

L’attesa del match Milan-Napoli sta per terminare, Walter Mazzarri si dedica alle ultime modifiche della formazione da schierare.

Manca poco all’attesissimo match Milan-Napoli, che vedrà gli azzurri di Walter Mazzarri scendere in campo a San Siro contro la squadra di Stefano Pioli. La partita è in programma domenica 11 febbraio, il calcio d’inizio è fissato per le 20:45. Si prospetta una gara calda ed intensa, combattuta fino all’ultimo da entrambe le squadre. Una partita importante, da una parte per il Napoli che vorrà riscattarsi dai danni passati e cercare di rimettersi in corsa per il quarto posto in classifica. Dall’altra parte il Milan dovrà riconfermare la vittoria contro il Frosinone per provare ad avvicinarsi sempre di più alla Juventus e tentare il sorpasso. Per questo motivo l’allenatore degli azzurri dovrà avere le idee chiare per quanto riguarda la formazione, c’è la possibilità di introdurre una novità che riguarda Khvicha Kvaratskhelia.

Cambio di modulo per il Napoli, nuovo ruolo per Kvara

Il Napoli di Walter Mazzarri dovrà mettercela tutta per provare a ritrovare la seconda vittoria consecutiva, e chissà, magari tornare a focalizzarsi sulla continuità delle vittorie. Una stabilità che potrebbe servire, soprattutto, a ritrovare la fiducia e la grinta persa in modo tale da spingere verso la qualificazione della prossima Champions League. Un traguardo che, ora come ora, sembra più una vera e propria impresa. Bisognerebbe ripescare la mentalità vincente che caratterizzava il club partenopeo dell’anno scorso, ma al momento questo aspetto fa fatica ad emergere. Diversi i fattori e gli inconvenienti che si sono verificati nel corso della stagione, ma adesso, è il momento di darsi una “svegliata”.

Bisogna puntare sulla concretizzazione delle azioni per poter portare risultati ottimali, tuttavia, per fare questo si dovrebbe fare chiarezza su quali mosse attuare in campo. Per questo motivo, il tecnico di San Vincenzo sta sperimentando una serie di idee che potrebbero migliorare la prestazione della squadra, c’è la possibilità di inserire una novità che riguarda la posizione di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il mister Walter Mazzarri avrebbe in mente un nuovo ruolo per il classe 2001. Il calciatore georgiano potrebbe giocare nella trequarti come rifinitore unico dietro la punta oppure in coppia con Matteo Politano dietro il centravanti.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Kvara dovrebbe giocare più dentro il campo (come gli spiegava già Spalletti); più trequartista che esterno sinistro puro del tridente, più libero e meno totem al contrario dei difensori e dei centrocampisti, dei raddoppi e delle gabbie. Ebbene, domenica lo ha ribadito e poi da lunedì s’è messo a lavorare: tante sedute d’allenamento a far recitare al suo gioiello la parte del trequartista Kvaratskhelia rifinitore unico dietro la punta con il 3-5-1-1 oppure in coppia con Politano alle spalle del centravanti. E d’accordo, il modulo anti-Milan non è ancora stato battezzato definitivamente, ma la chiave di Mazzarri per aprire la gabbia è in tasca”.

Il tecnico di San Vincenzo dovrà valutare bene quale modulo scegliere, e quali giocatori schierare in campo. Dunque, ancora dubbi per la formazione di domenica sera, l’unica cosa certa è che il Napoli deve conquistare la vittoria e i 3 punti.