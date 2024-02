“De Laurentiis ha perso un’opportunità”, salta il doppio acquisto per il Napoli

Durante le settimane in cui il nome del calciatore era al centro del calciomercato, l’interessato è stato travolto da un calo di rendimento. Ma ovviamente, questa sorta di instabilità è durata poco. Samardzic è un ottimo giocatore, può rivelarsi l’arma in più all’interno di una squadra. Per questo motivo, grazie alle sue doti, sicuramente si sentirà parlare molto di lui anche in estate. La dirigenza partenopea potrebbe nuovamente ritornare su di lui, ma con la consapevolezza che il colpo sarà ancora più difficile da sferrare. Dunque, bisognerà attendere la fine del campionato e l’inizio del mercato estivo per avere una panoramica più chiara del futuro del giovane centrocampista.