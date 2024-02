Salernitana sempre più giù: horror Zanoli, Inzaghi a rischio esonero

Non comincia bene l’esperienza di Zanoli a Salerno, serata da incubo per l’ex Napoli e per la Salernitana, sua nuova squadra

Durante il calciomercato invernale spiccano, oltre ai quattro nuovi acquisti (Traorè, Mazzocchi, Dendoncker, Ngonge), anche le cessioni. Ad inizio mercato Elmas ha lasciato il Napoli per accasarsi al Lipsia, in Germania. Una cessione molto onerosa, che ha portato nelle casse del club partenopeo 20 milioni di euro più cinque di bonus. Ma il macedone non è il solo ad esser stato ceduto, anche Zerbin, Gaetano e Zanoli sono stati ceduti, in prestito, rispettivamente a Monza, Cagliari e Salernitana.

Questa sera, allo Stadio Arechi di Salerno è andato in scena l’esordio in casa di Alessandro Zanoli. L’esterno di proprietà del Napoli ha già giocato titolare nello scorso match, contro il Torino. Nel delicato scontro salvezza contro l’Empoli Inzaghi ha fatto nuovamente affidamento su di lui, ma Zanoli non ha rispettato le aspettative. Una partita storta, che lo ha visto uscire all’inizio del secondo tempo. Durante il primo tempo Zanoli ha rimediato anche un’ammonizione, altro fattore che he determinato la “bocciatura” di Inzaghi.