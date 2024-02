Meret o Gollini? Mazzarri cambia tutto: ci sono novità

Portiere titolare del Napoli, ballottaggio in vista di Milan-Napoli per Mazzarri: Meret o Gollini? Le ultime novità di formazione

Ad inizio anno non c’erano dubbi su chi fosse il portiere titolare del Napoli. Sulla scia della trionfale stagione sotto la guida di Spalletti e forte del rinnovo di contratto Alex Meret era praticamente certo del suo posto. E così è stato fino al minuto 74 di Napoli-Monza, quando a causa di un infortunio è stato sostituito a partita in corso da Nikita Contini, che proprio in quell’occasione ha esordito in Serie A con la maglia del Napoli. Gli esami effettuati all’indomani della gara hanno poi evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro.

Un infortunio che ancora tiene ancora ai box il portiere ex Udinese. Nel periodo di assenza di Meret il Napoli ha potuto contare sul sicuro affidamento di Pierluigi Gollini, che partita dopo partita ha conquistato fiducia di compagni e tifosi. Per lui sono ben sei le gare consecutive tra i pali del Napoli, con tutte prestazioni ben al di sopra della sufficienza. Un aspetto da sottolineare è la sicurezza mostrata dall’ex portiere del Tottenham con la palla tra i piedi. Tante volte i compagni si sono affidati a lui per mettere al sicuro palloni bollenti. Ora anche Mazzarri ha dubbi su chi sia il portiere titolare.

Indizio sul portiere titolare per Milan-Napoli

Sulla questione è intervenuto Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, che in alcune dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione di Radio Goal, ha fatto luce su un altro aspetto oltre a quello prettamente tecnico. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Meret? Bisogna capire la situazione contrattuale, penso che tra i pali vedremo per un po’ il ballottaggio con Gollini”

Le condizioni di Meret sono in via di miglioramento, ma contro il Milan sono alte le probabilità di vedere nuovamente in campo Pierluigi Gollini. Poi, vedremo se l’indiscrezione del giornalista sarà confermata e assisteremo ad un ballottaggio, stile Meret-Ospina, per il resto della stagione.

Meret e Gollini, chi è il portiere titolare del Napoli? Numeri a confronto

Meret conta 16 presenze totali in campionato, tutte da titolare. L’ex Udinese conta 4 clean sheet totali e un numero complessivo di parate pari a 34. 19 invece i gol subiti. Gollini invece ha messo a referto 6 presenze, nelle quali ha effettuato complessivamente 11 parate, 7 i gol subiti. Spicca tra le altre cose la percentuale di passaggi riusciti: di poco più alta quella di Meret (80.3%) rispetto a quella di Gollini (78.8%)