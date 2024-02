Caos Bari, Luigi De Laurentiis interviene ancora: decisione sul futuro del club

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa per svelare i piani per il futuro del club pugliese.

Sono state giornate convulse in casa Bari. Le parole on conferenza stampa a Castel Volturno di Aurelio De Laurentiis sul club pugliese hanno scatenato le ire dei tifosi:

Molti ci hanno accusato di non investire nei giovani, di non aver fatto il vivaio del Napoli ma questo non è vero. Avere una seconda squadra come il Bari e portarla dal fallimento sino alla soglia della Serie A e tirar fuori i vari Cheddira e Folorunsho, giocatori che sono di proprietà del Napoli, fa capire che siamo sul pezzo.

Questo quanto detto dal numero uno del Napoli, frasi che proprio non sono andate giù ai tifosi del Bari e che hanno scatenato un botta e risposta social tra Luigi De Laurentiis e il papà Aurelio. Nonostante la forte difesa del presidente del club pugliese, i tifosi hanno scelto comunque di protestare in maniera molto forte esponendo striscioni in tutta la città contro la proprietà e invitandola a cedere il club.

Per provare a chiarire gli intenti della società, il presidente Luigi De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato:

Se sono qui è perché ci metto la faccia e voglio essere trasparente, vorrei recuperare il rapporto con i tifosi e sono aperto a parlare con loro, raccontando quanto fatto fino a oggi. Poi quest’anno i risultati sono stati più difficili, quando finisce la partita io vengo insultato da vicino, i miei figli sono costretti ad allontanarsi. Non è piacevole, ma io sono rimasto seduto perché ho una responsabilità.

De Laurentiis ha proseguito:

Puscas è costato. Mignani è ancora a libro paga, su Iachini abbiamo investito. Abbiamo comprato dei calciatori, anche nella sessione estiva, mica siamo partiti senza giocatori, ne abbiamo quattordici di proprietà. A Frosinone con tutti i prestiti hanno vinto i campionati, io ci metto la faccia e dico che conta se i risultati sono ottimi. Abbiamo investito tutti i denari che avevamo, nonostante le plusvalenze il bilancio sarà di nuovo in rosso, perché questa società non bada a spese, questa squadra costa ventiquattro milioni all’anno.

Infine sulla contestazione dei tifosi e sulle ambizioni del Bari ha detto:

Con Decaro (sindaco di Bari, ndr) ci sentiamo continuamente, comprendo la sua posizione. Se mi aspettavo più credito dai tifosi? Mi faceva piacere che l’allenatore avesse portato entusiasmo, va fatto un elogio a tutti coloro che vanno in trasferta. Oggi viviamo in un mondo per cui una frase sbagliata si creano problemi gravi, quando in verità c’è stato un fraintendimento. Mi auguro che siano i risultati a portare a tifare questa squadra. L’obiettivo stagionale restano i playoff, è confermato il piano triennale.

Da capire se le prossime ore potranno regalare un po’ di serenità al club pugliese.