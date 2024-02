Verso Milan-Napoli, Mazzarri pronto a spiazzare tutti: mossa a sorpresa

Emergenza in vista del Milan a San Siro: Walter Mazzarri corre ai ripari e prepara una rivoluzione mai vista prima.

Il Napoli sarà impegnato domenica sera contro il Milan, ore 20:45 allo stadio San Siro. Una trasferta delicatissima per gli uomini di Walter Mazzarri alla ricerca di un posto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Una versione tutta nuova e da scoprire che la compagine partenopea non ha affatto voglia di lasciarsi scappare. Stefano Pioli può, invece, avere un’opportunità d’oro: vincere contro il Napoli varrebbe a dire terzo posto consolidato, causa allungo corposo sull’Atalanta, e pressione sulla Juventus seconda e sempre più lontana dal sogno scudetto.

Gli uomini di Pioli sembrano essersi ripresi dopo una prima parte di stagione in colore con l’uscita di scena dai gironi di Champions League ed una stagione all’insegna della sfortuna dettata da una vera e propria crisi in difesa per mezzo di continui infortuni che hanno decimato la rosa, consentendo ai giovani Simic e Bartesaghi di esordire in Serie A. Anche in attacco ha avuto qualche problema, risolto grazie all’exploit di Luka Jovic ed al ritrovamento di forma di Olivier Giroud. Quest’ultimo, causa squalifica, ad un certo punto sostituito dal giovane Primavera Camada.

Crisi che non ha risparmiato di certo il Napoli che, un po’ in tutti i ruoli, ha visto fuori dal rettangolo di gioco i vari beniamini dell’ultimo Scudetto a causa di infortuni e Coppa d’Africa. Novità in vista del Milan.

Milan-Napoli, Mazzarri prepara una rivoluzione

Contro il Milan continua la crisi sul lato sinistro del campo partenopeo: ennesima assenza di Mario Rui, stavolta per squalifica. L’out mancino, in questa stagione, è stato caratterizzato dagli infortuni di Mario Rui, Olivera, Juan Jesus ed infine Natan. Una situazione che, indubbiamente, ha condizionato anche le prestazioni di Kvaratskhelia, apparentemente sulla strada giusta per tornare a brillare

Nelle ultime ore, invece, ha accusato un problema fisico anche Matteo Politano che ha condotto Mazzarri a puntare seriamente ad un centrocampo a 5 con due punte: verosimilmente due tra Kvara, Ngonge, Raspadori e Simeone. L’ex Verona sembra molto ispirato e scalpita per una maglia da titolare anche da ala destra.

Fortunatamente, però, trapela ottimismo e l’ex Sassuolo ed Inter non dovrebbe avere difficoltà a disputare il match. Secondo quanto riferisce “Il Corriere dello Sport”, l’allenatore partenopeo avrebbe riproposto il 3-4-2-1 per sopperire alla mancanza di Mario Rui ed inserire Pasquale Mazzocchi come esterno di centrocampo.