Veiga fa ancora infuriare Napoli: passaggio in Serie A ed ennesima delusione per gli azzurri

Nuovo sviluppo di mercato in vista: per rinforzare il centrocampo, il club di Serie A vuole fare lo sgambetto al Napoli.

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha voglia di rinforzare il centrocampo per garantire, nella prossima stagione, un filtro migliore tra difesa ed attacco. Il reparto, in questa annata calcistica, è stato decimato dalle prestazioni sottotono di Piotr Zielinski, prossimo all’addio ed al passaggio all’Inter a parametro 0, dall’assenza di Frank Anguissa per mezzo della partecipazione alla Coppa d’Africa e dall’addio di Elijf Elmas, trasferitosi al Lipsia.

Mauro Meluso deve rinforzare la squadra nel suddetto reparto e per farlo ha bisogno anche del gradimento da parte del calciatore. Riguardo a quest’ultimo aspetto, protagonista dell’ultima finestra di mercato estiva, lato Napoli, è stato un giocatore dal talento indiscusso: Gabri Veiga. Il profilo è tornato di moda dopo che quest’estate è stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra. La sua scelta, però, è stata decisiva e l’ex Celta Vigo ha deciso di accettare la corte dell’Al-Ahli.

Dopo sei mesi, lo spagnolo si è stufato di giocare in Arabia Saudita ed il suo obiettivo sarebbe quello di tornare nel calcio che conta. Un club di Serie A è piombato su di lui ed il calciatore potrebbe seriamente prendere in considerazione la destinazione italiana. Intanto il Napoli monitora altri talenti: Koopmeiners dell’Atalanta, la cui società in estate ha rifiutato 48 milioni da De Laurentiis e Sudakov dello Shaktar, la cui clausola da 100 milioni è e rimarrà proibitiva.

Gabri Veiga in Serie A, Napoli sorpassato

Il 21enne è molto ammirato dai club europei a causa del suo talento ma anche per mezzo di una discreta prima parte di stagione nonostante le differenti difficoltà che ha messo in evidenza: in 15 partite ha messo a referto 4 gol e 3 assist. Il club che ha deciso di affondare il colpo per giugno è la Juventus.

Il direttore sportivo della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli, lo aveva già adocchiato a Napoli ed è forse grazie alle informazioni apprese sotto l’ombra del Vesuvio che hanno condotto l’ex Carpi alla decisione di voler chiudere la trattativa quanto prima. Il contratto del classe 2002 scadrà il 30 giugno 2026 e la sua valutazione attuale di mercato si aggirerebbe tra i 25 ed i 30 milioni di euro: investimento importante ma che la società bianconera sembra intenzionata a portare a termine. Un vero e proprio sgambetto al Napoli che ad oggi avrebbe voluto essere illuminato dalle giocate del giovane talento spagnolo.