Stadio Maradona, svolta dopo la deadline di De Laurentiis: cosa sta succedendo

Attese novità circa il destino del Diego Armando Maradona: la reazione di Palazzo San Giacomo alle parole del presidente Aurelio De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis sembra avere progetti ambiziosi per il prossimo futuro partenopeo. Il patròn azzurro, infatti, nella giornata di ieri, in cui ha discusso pubblicamente riguardo ai problemi ed ai suoi errori che hanno condizionato la stagione del Napoli, ha voluto soffermarsi anche sui progetti su cui la società si starebbe soffermando per ingrandire la realtà partenopea, rendendola quanto più internazionale possibile.

Il numero uno azzurro si è dimostrato molto sicuro e pronto a cogliere, in caso di esito negativo dal Comune di Napoli, nuove opportunità che possano permettergli di realizzare un desiderio che coinvolgerebbe l’intero movimento calcistico napoletano sotto sua gestione. Ha affermato, infatti, di poter prendere in considerazione un’area di Afragola per la costruzione della nuova casa del Napoli.

Rispetto agli impianti sportivi, invece, ha dichiarato che si parla di un progetto effettivo che verrà portato a termine entro i prossimi 24 mesi per garantire strutture di maggiore qualità e più moderne ai giovani ragazzi affinchè possano crescere con la maglia del Napoli nella maniera più genuina possibile. Una scelta obbligata a causa dei termini di scadenza che vedono i partenopei dover lasciare Castel Volturno entro un anno e mezzo. Le novità, però, non finiscono qui ed un articolo de “Il Mattino” ha lanciato una notizia riguardante la situazione stadio.

Nuovo Stadio Napoli, arriva la svolta dal Comune

Secondo quanto riporta la testata giornalistica campana, nelle ultime ore si sarebbe trovata la giusta quadra per farsì che Napoli e il Napoli possano continuare insieme il percorso di crescita internazionale: progetto che De Laurentiis vuole fermamente portare avanti con grande fierezza. Il sindaco Gaetano Manfredi, infatti, avrebbe incontrato nei giorni scorsi, presso l’Hotel Britannique, il presidente Aurelio De Laurentiis.

Un incontro che vale più di mille parole e che avrà delle conseguenze sul futuro della società partenopea e non solo. I due avrebbero tenuto un colloquio con un esito che lascia speranza al patròn azzurro. È emerso, infatti, la deadline di quattro mesi per l’ok ai lavori allo stadio. Ragion per cui De Laurentiis ha tutto il diritto di credere fortemente in questo incontro per poter iniziare a formalizzare il futuro della sua squadra, avendo anche un cauto ottimismo (secondo la medesima fonte).

Alla luce di ciò si prospetta una svolta determinante e praticamente immediata che risulterà decisiva e per la crescita della società sportiva e per la valorizzazione di un vero e proprio patrimonio culturale per la città di Napoli.