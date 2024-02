Saltato il trasferimento al Napoli, colpa di Giuntoli? Lo vuole alla Juventus

Sfumato l’affare durante il calciomercato invernale, dietro il mancato arrivo del giocatore al Napoli potrebbe nascondersi la Juventus.

Terminata circa una settimana fa la stagione del mercato invernale, il Napoli è riuscito a chiudere tutte le trattative prefissate o quasi. Diversi i nuovi arrivi durante questo calciomercato, da Pasquale Mazzocchi arrivato dalla Salernitana, Junior Hamed Traorè in prestito dal Bournemouth, l’attaccante belga Cyril Ngonge dal Verona e per terminare, Leander Dendoncker in prestito dall’Aston Villa. La dirigenza partenopea può ritenersi soddisfatta degli acquisti compiuti, in quanto sono tutti giocatori con ottime caratteristiche e potrebbero rivelarsi una vera e propria risorsa in più per la squadra.

Il dirigente sportivo Mauro Meluso e il capo scouting Maurizio Micheli hanno lavorato interrottamente per riuscire ad accaparrarsi tutti i giocatori inseriti nel mirino. Ma uno degli obiettivi del club partenopeo è sfumato, diverse le complicazioni che si sono inserite durante la trattativa. Inoltre, non è da escludere che dietro la mancata chiusura dell’accordo, potrebbe esserci l’inserimento da parte della Juventus.

Lazar Samardzic, il presunto accordo con la Juventus

Durante la stagione di calciomercato, diverse volte è stato accostato al Napoli, il nome del centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic. La chiusura della trattativa sembrava essere vicina, ma soprattutto, il giocatore tedesco naturalizzato serbo sembrava ormai l’erede ufficiale di Elmas, venduto al Lipsia. Tuttavia, una serie di complicazioni hanno fatto saltare l’accordo e il club partenopeo si è indirizzato verso altri profili di calciatori. Tra le varie cause che si nascondono dietro il mancato arrivo del classe classe 2002, ci sarebbe l’inserimento da parte del dirigente sportivo della Juventus ed ex Napoli, Cristiano Giuntoli.

Secondo quanto rivelato da TuttoSport, il d.s. Giuntoli ha tentato l’assalto per accaparrarsi il centrocampista dell’Udinese durante la sessione di mercato invernale. Questa mossa attuata da parte della società bianconera ha complicato la pista seguita dal Napoli, riuscendo a farla saltare del tutto. Inoltre, secondo queste indiscrezioni, la Juventus avrebbe continuato a lavorare sull’acquisto del giocatore, anche dopo la chiusura della stagione trasferimenti. Si parla anche di un presunto accordo già raggiunto tra Samardzic e la Juventus, ovviamente la trattativa proseguirà durante il calciomercato estivo.

Se entrambe le società saranno interessante realmente a concretizzare in modo definitivo il trasferimento, si proseguirà con l’arrivo ufficiale del giovane centrocampista in maglia bianconera. Bisognerà attendere la fine del campionato e l’inizio della sessione estiva per vedere come si evolverà la questione tra Lazar Samardzic e la Vecchia Signora.