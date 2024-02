Rifiuto a sorpresa di Mertens: è successo nelle scorse settimane

Dries Mertens nelle scorse settimane ha fatto intendere di essere ormai orientato al ritiro: la news delle ultime ore confermerebbe.

Dries Mertens è stato a mani basse un dei calciatori più amati a Napoli negli ultimi 20 anni. Un “belga napoletano”, in grado di immergersi totalmente nel giro di pochi anni nell’atmosfera napoletana. Un legame profondo, culminato con la scelta di chiamare il proprio figlio Ciro, nome tipico napoletano, con cui la piazza aveva affettuosamente soprannominato Mertens.

Un calciatore unico, dai colpi eccezionali, i cosiddetti goal “alla Mertens”, in grado di incantare anche i più grandi, o meglio, il più grande, fu infatti lo stesso Diego Armando Maradona in una intervista a dichiarare che tra i tanti azzurri che aveva visto all’opera gli sarebbe piaciuto giocare con Mertens.

Mertens pronto al ritiro? L’indiscrezione delle ultime ore pare l’ennesima conferma

Da esterno del PSV a migliore marcatore della storia partenopea, superando Maradona e lo stesso Hamsik, con cui tante volte il folletto fiammingo era sceso sul rettangolo verde incantando gli occhi della tifoseria azzurra.

Nove anni d’amore, terminati forse non al meglio, con un rinnovo accarezzato, che sembrava ormai prossimo, salvo arenarsi proprio sul punto di essere firmato, con il Galatasaray pronto a fiondarsi sul calciatore, contrattualizzandolo per due stagioni. In Turchia, Mertens ha da subito saputo farsi riconoscere, divenendo uno dei protagonisti del campionato vinto lo scorso anno, formando con un altro ex Serie A, Mauro Icardi, una delle coppie più forti del torneo.

Nonostante gli ottimi numeri ed una sorta di seconda giovinezza, Mertens nei scorsi mesi ha però fatto intendere di sentirsi stanco, o meglio di non reggere più determinati ritmi a causa dell’età. Una sorta di ritiro annunciato, con la conferma esplicita di una idea che sta man mano interiorizzando, nonostante tutte le difficoltà annesse.

In tal senso, l’indiscrezione rilasciata nelle ultime ore da Nicolò Schira, è sembrata emblematica: secondo l’esperto di calciomercato italiano, Mertens avrebbe rifiutato una ricca offerta di un club arabo, pronto a ricoprire di petroldollari il polivalente attaccante ex Napoli. Una scelta che sa di conferma definitiva di questo ritiro, un addio al calcio che sicuramente non commuoverà solamente il giocatore in questione, ma tutti coloro che hanno potuto ammirare le sue gesta, in particolare, i tifosi del Napoli, che già al momento dell’annuncio avevano inondato la sua bacheca con messaggi d’amore.