Politano in dubbio per il Milan: cosa filtra sulle condizioni dell’azzurro

Politano fermo ai box: le condizioni dell’ala destra in vista del match di San Siro contro il Milan di Stefano Pioli.

Matteo Politano è un punto fermo di Walter Mazzarri e la sua presenza in campo fa e come la differenza. Scrollatosi di dosso la pressione di Lozano, l’ex Sassuolo si sta esprimendo nella maniera migliore possibile in questa stagione nonostante le problematiche che hanno travolto il club condannandolo a lottare per una posizione Champions non proprio in serenità.

Il suo rendimento è costante e fin qui in 21 partite disputate in campionato ha trovato la bellezza di 6 reti e 4 assist. Un buon ruolino di marcia per riuscire a strappare un pass per la convocazione al prossimo campionato europeo di calcio, in programma in Germania il prossimo giugno, indette dal CT della Nazionale Luciano Spalletti.

Indubbiamente si è rivelato essere una pedina fondamentale, ancor più quest’anno, a causa delle scarse prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia e di Victor Osimhen. Si è assicurato un ruolo da protagonista ma in vista del match contro il Milan a San Siro, di primaria importanza per la corsa alla Champions League, ha accusato un problema fisico che potrebbe condurre Mazzarri a compiere un altro tipo di valutazione tattica.

Politano fermo ai box, le condizioni del calciatore

Dopo la sanzione di Mario Rui contro l’Hellas Verona, la possibile mancanza di Politano in trasferta a Milano, potrebbe essere una vera catastrofe che complicherebbe seriamente la partita e le ambizioni europee del Napoli. Lì davanti l’Atalanta va davvero forte ed una possibile vittoria di Stefano Pioli contro i partenopei chiuderebbe quasi definitivamente la corsa al terzo posto, lasciando soltanto uno slot libero per la qualificazione alla prossima e “nuova” Champions League.

Matteo Politano, nelle ultime ore, ha accusato un problema fisico che ha messo in apprensione lo staff medico partenopeo e su tutti l’allenatore che era già pronto ad affidargli le chiavi dell’attacco. Fortunatamente, in vista della sfida contro il Milan, in programma domenica sera alle 20:45, non dovrebbero esserci problemi riguardo alla sua presenza nel rettangolo di gioco verde.

Mazzarri non può permettersi di sbagliare e, secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, il centrocampo a cinque in vista del Milan può essere una soluzione alternativa per garantire copertura anche dall’out di sinistra, orfano del portoghese Rui. Intanto il 3-4-2-1 è stato riproposto dall’ex allenatore dell’Inter con Mazzocchi esterno di sinistra e Ngonge che scalpita dalla panchina, pronto a subentrare proprio a Politano.