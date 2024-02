“Ho già parlato con De Laurentiis”, rivelazione del sindaco di Afragola

Il presidente Aurelio De Laurentiis non si ferma un attimo, nel mirino della dirigenza partenopea spunta un nuovo obiettivo.

Terminata la sessione di mercato invernale, il presidente Aurelio De Laurentiis si concentra su altre frontiere. La dirigenza partenopea, oltre a pensare ai prossimi affari di mercato per la stagione estiva, si focalizza su nuovi obiettivi da realizzare. Uno dei nuovi propositi è stato svelato dal sindaco di Afragola.

Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rivelato di aver avuto una conversazione al telefono con il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto rivelato dal sindaco di Afragola, la dirigenza partenopea sarebbe intenzionata a realizzare un nuovo centro sportivo, con lo scopo di accogliere tutte le squadre del Napoli, dai Giovanissimi alla Prima Squadra.

Di seguito, quanto evidenziato:

L’idea potrebbe ben presto diventare realtà, si attende l’approvazione del piano urbanistico comunale. Inoltre, il sindaco Pannone ha parlato anche dell’area che potrebbe ospitare la cittadella sportivo, sottolineando le diverse caratteristiche strategiche di cui potrebbe godere. Potrebbe anche essere interessante l’idea di realizzare un nuovo stadio, ma al momento non si è parlato di questo aspetto.

“A De Laurentiis ho detto che il nostro Comune non è titolare di certe aree, che sono affidate a scelte oculate e di carattere imprenditoriale. Ci sono condizioni favorevoli per la cittadella sportiva. Il carattere baricentrico e la valenza strategica legata al sito può fare la differenza, parliamo di un’aria vasta in cui con pochi minuti ci sono tutti i collegamenti con l’autostrada, l’asse mediano e la futura linea della Metropolitana, così come la vicinanza dell’aeroporto di Capodichino. C’è la disponibilità di un’area vasta, ma sono aree che sono di proprietà privata. De Laurentiis mi ha detto che ci risentiremo quando avrò una serie di dettagli tecnici che non ho difficoltà a fornirgli. Stadio? Arricchirebbe la vicenda, ma nello specifico, nell’ultima conversazione non s’è parlato di questo aspetto”.