Conte, annuncio sulla nuova squadra: “È stato offerto al club”

Antonio Conte è il sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, sul pugliese, però, ci sono davvero molti club.

Quale squadra allenerà Antonio Conte la prossima stagione? Ad oggi, non è dato saperlo. L’ex Tottenham, separatosi dagli spurs lo scorso marzo, è fermo da quasi un anno, quando ha scelto di dedicare del tempo alla propria famiglia.

Come da lui stesso comunicato, però, con l’avvento della nuova stagione, il titolato allenatore italiano tornerà in pista, o meglio in panchina, con tante, tantissime società che hanno già iniziato fasi di colloquio con quest’ultimo. Tra queste, certamente presente anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Conte – Napoli: un top club sull’ex tecnico della Juventus

Il patron dei campioni d’Italia non ha mai nascosto i propri apprezzamenti per il tecnico pugliese, primo nome contattato nel momento no di Rudi Garcia. Già, perchè nel post Fiorentina, quando la panchina dell’ex Al – Nassr iniziò a scricchiolare, fu proprio Conte l’allenatore con cui colloquiò De Laurentiis. L’ex Juventus, però, declinò la proposta, confermando la volontà di dedicarsi alla propria famiglia e soprattutto, la tendenza a prediligere incarichi da inizio stagione.

La porta al Napoli non è mai stata chiusa, anzi, fu lo stesso Conte poche settimane dopo nel corso di una intervista a dichiarare di aspirare un giorno di allenare in piazze passionali come quelle di Napoli e Roma, infiammando i supporters d’entrambe. Insomma, le possibilità che Conte scelga Napoli ci sono, ma viste le altre pretendenti, ad oggi, non appaiono altissime.

Proprio quest’oggi, il quotidiano spagnolo Sport, ha infatti reso nota una indiscrezione riguardante l’ex commissario tecnico della nazionale italiana. Secondo la fonte sopracitata, su Conte sarebbe infatti piombato il Barcellona: i blaugrana, registrata la scelta di Xavi Hernandez, che ha comunicato l’intenzione di dimettersi, sarebbero già alla ricerca di un nuovo profilo da cui ripartire.

Tra i vari nomi valutati, ci sarebbe anche Antonio Conte, anche se, almeno stando alla news rilasciata da Sport, non godrebbe dei favoritismi di tutta la amministrazione e del d.s Deco, che preferirebbero altri profili. Insomma, un interesse per ora blando, ma che va aggiungersi a quello concreto di altri club di prima fascia, su tutti il Milan, per molti addetti ai lavori vero favorito ad accaparrarsi le prestazioni di Conte.

Si farà luce in merito solamente tra qualche mese, quando Conte prenderà la sua decisione definitiva, valutando le varie proposte e progetti sul tavolo.