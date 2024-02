Attacco di De Laurentiis a Garcia: come ha reagito il francese alla conferenza

Attacco diretto in conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis a Rudi Garcia: spunta la reazione del tecnico francese.

Il presidente del Napoli ha analizzato i propri errori che hanno condizionato la sua squadra all’interno di una stagione molto complicata fatta da più bassi che alti, con l’eliminazione precoce dalla Coppa Italia per mano del Frosinone, capace di tornare a casa dopo un roboante 0-4, la sconfitta nei minuti conclusivi della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter e l’attuale settimo posto in campionato.

Aurelio De Laurentiis, in questa conferenza stampa, preannunciata nel post partita di un deludente Napoli-Monza 0-0, non ha fatto sconti a nessuno ed ha toccato diversi argomenti che lo hanno visto protagonista di scelte che hanno avuto conseguenze ben specifiche sulla struttura partenopea.

Rudi Garcia, successore del trionfatore Luciano Spalletti, è stato preso di mira dal patròn azzurro tanto da parlare di lui con un’aria un po’ infastidita a seguito dell’atteggiamento dell’ex Roma. De Laurentiis ha, infatti, svelato un retroscena clamoroso, accaduto durante l’intervallo di Napoli-Empoli 0-1, in cui il produttore cinematografico sarebbe sceso negli spogliatoi incredulo per come il proprio allenatore avesse disposto in campo i giocatori. Un vero e proprio scontro che, con l’esito annesso, ha condannato l’allenatore francese all’esonero.

Garcia contro ADL, la reazione del francese

A seguito delle forti dichiarazioni rilasciate dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, Rudi Garcia, secondo quanto riportato da “Il Mattino”, avrebbe non condiviso l’etichetta che gli è stata affidata. L’ex Al-Nassr, infatti, avrebbe definito la sua posizione stabile nonostante i risultati facessero fatica a decollare. La macchina partenopea, infatti, non sarebbe riuscita a girare come l’anno precedente a causa di alcune decisioni sul mercato non condivise da lui e fatte presenti alla corte del patròn azzurro.

L’allenatore, perciò, recrimina il fatto che nonostante le diverse difficoltà iniziali, il suo Napoli avrebbe potuto ancora esprimere tanto per mezzo di una posizione di campionato assunta non proprio disperata: quarto posto e qualificazione in Champions League, obiettivo minimo ma fondamentale della società. Il mister ritiene, dunque, di essere stato in linea con le aspettative del club nonostante un mercato che non lo ha soddisfatto in pieno.

In chiave mercato, infatti, non avrebbe condiviso per niente la cessione di Hirving Lozano e l’arrivo di Natan. Nonostante ciò, avrebbe comunque accettato queste scelte di mercato senza fare polemiche e accollandosi responsabilità non sue.