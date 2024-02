Zielinski-Inter, trattativa agli sgoccioli: nuovo indizio dal club

Ancora notizie sul fronte Zielinski in casa Napoli, con l’annuncio del dirigente dell’Inter abile a sorprendere i tifosi partenopei collegati.

Una frattura che sembrerebbe ormai non risanarsi più quella fra Zielinski e il Napoli. Dopo numerose stagioni passate ad onorare la maglia azzurra infatti, il centrocampista polacco parrebbe ora ad un passo dal lasciare la città partenopea a parametro zero, dopo numerosi screzi fra il suo agente ed Aurelio De Laurentiis. L’Inter, quindi, la destinazione ormai ben nota per il calciatore, che si prepara ad approdare all’ombra del Duomo a partire dal prossimo luglio. Nessuna comunicazione ufficiale in merito è però ancora arrivata e, benché ogni giorno giungano aggiornamenti, l’accordo fra le due parti appare ancora essere verbale. Ecco dunque arrivare le parole sul caso da parte di Piero Ausilio, dirigente di spicco dell’Inter.

Zielinski-Inter, parla Ausilio

Il centesimo per arrivare all’euro. Questo ciò che da settimane manca in casa Inter per trovare la totalità dell’accordo con Piotr Zielinski, che attende di poter firmare ufficialmente il contratto con la società nerazzurra. Il tutto resta però basato sull’ufficioso, tanto da portare numerosi giornalisti ad invocare all’ultimatum da parte della dirigenza di Milano nei prossimi giorni. Speculazioni, queste, rispedite però ben presto al mittente da Piero Ausilio, dirigente di spicco dell’Inter intervenuto da poco al margine dell’evento “Amico dei Bambini“. “Zielinski? Non è più un segreto e sarebbe inutile nascondersi. Sono situazioni alla quale stiamo lavorando“, le parole del Ds.

“Noi non amiamo dare ne limiti di tempo ne ultimatum. Stiamo negoziando e lavorando con le parti, in attesa di capire se tale operazione potrà essere conclusa“, quanto detto in conclusione da Ausilio. Nonostante le conferme, l’Inter continua dunque a rimanere schiva sul caso, lavorando sotto traccia e preferendo non emanare sentenze prima della definitiva stretta di mano, che dovrebbe però arrivare a breve.

Zielinski, quando l’approdo all’Inter

Ne ultimatum ne ulteriori limiti, eppure appare abbastanza lampante il fatto che l’Inter preferisca firmare il prima possibile Zielinski fra i propri tesserati. Uno scenario che, dopo tante attese e tante speculazioni, potrebbe però concretizzarsi nelle prossime settimane, dato che i dettagli da limare sono ormai ben pochi. Lo hanno infatti annunciato anche gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che da giorni forniscono aggiornamenti sulla vicenda. Secondo questi ultimi, in particolare, l’Inter avrebbe desiderio di ufficializzare il passaggio in nerazzurro di Zielinski entro la fine di febbraio, e tutte gli astri sembrerebbero in procinto di allinearsi.