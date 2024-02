Gollini incoronato dai tifosi: la decisione sorprende tutti

Un traguardo che sicuramente farà piacere al portiere del Napoli Pierluigi Gollini che può festeggiare dopo quanto accaduto

La vittoria ottenuta nei minuti finali contro il Verona potrebbe davvero essere stata la chiave per cambiare la stagione del Napoli? Non possiamo ovviamente conoscere ancora la risposta ma di un fatto tutti possiamo essere sicuri: Kvaratskhelia sembra essere tornato in uno stato di forma in cui è capace di fare la differenza in campo. Il georgiano lo ha dimostrato grazie al meraviglioso gol contro i gialloblu che ha di fatto consegnato i tre punti ai partenopei.

La classica giocata del fuoriclasse che, nei momenti di difficoltà, ti risolve la partita. Atteso dai tifosi da quasi tutta la stagione, i lampi di Kvara quest’anno sono stato ben pochi. A tratti è sembrato un giocatore totalmente diverso da quello formato scudetto della scorsa annata. Il Napoli quindi si gode il momento positivo ed un Kvara che potrebbe far male anche al Milan nel prossimo big match di domenica. Gli azzurri però, con grandi probabilità, dovranno essere costretti a rinunciare a Matteo Politano. L’attaccante della Nazionale oggi si è allenato con un sessione personalizzata e per la sfida contro i rossoneri potrebbe dare forfait.

Soddisfazione Gollini: premiato come mvp di gennaio

Nella tumultuosa giornata di Castel Volturno tra allenamenti, infortuni e dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, c’è stato spazio anche per un traguardo personale. Come riportato dalla società attraverso una nota ufficiale sul proprio sito web, Pierluigi Gollini è stato eletto come miglior giocatore del mese di gennaio. Un riconoscimento arrivato grazie ai tifosi che lo hanno votato come mvp del mese attraverso l’app ufficiale del Calcio Napoli.

Pierluigi Gollini eletto MVP di Gennaio dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il portiere come miglior giocatore del mese. All’alba del 2024 Gollini si è reso protagonista con una serie di interventi di pregevole fattura, chiudendo la porta in diverse circostanze. Complimenti a Gollorius, MVP di Gennaio powered by MSC!

Questo il riconoscimento per Pierluigi Gollini leggibile dal sito ufficiale della società partenopea. Con l’infortunio di Alex Meret, portiere titolare nelle gerarchie attuali, Gollini è stato chiamato in causa per tutto il mese di gennaio giocando titolare in 6 partite di campionato e in 2 in Supercoppa Italiana.