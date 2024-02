Zielinski – Napoli, sarà pace fino a giugno? Scelta a sorpresa per il Milan

Rinnovo Zielinski, la dirigenza partenopea ha preso la decisione migliore per il club: contro il Milan ci sarà una novità importante.

La vicenda Zielinski ha accompagnato la squadra partenopea in questa fallimentare stagione, istante dopo istante. Un vero e proprio tormento che ha stufato i più, nonostante la speranza che un campione come lui potesse rimanere al Napoli. Un lungo tira e molla che ha visto raggiungere il proprio culmine nel momento in cui il patron Aurelio De Laurentiis ha criticato l’agente del polacco definendolo come una persona attratta soltanto dai soldi piuttosto che dai sentimenti.

Sentimenti di vario tipo in quest’esperienza partenopea per Piotr Zielinski che, dopo 8 lunghissimi anni sotto l’ombra del Vesuvio, sarebbe disposto a cambiare aria per ritrovare le giuste motivazione che in questa stagione non si sono mai palesate. All’attivo, quest’anno, presenta soltanto 3 gol: 2 in campionato contro Lazio e Udinese, 1 in Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Un vero e proprio cerchio che si chiude con un altro esponente della vecchia guardia, pronto a lasciare Napoli dopo emozioni che soltanto chi le ha vissute può certificare.

In 355 presenze con la maglia partenopea ha siglato ben 50 gol collezionando in bacheca una Coppa Italia, conquistata nella stagione 2019/20 e lo scudetto della passata annata calcistica. Palmarès sicuramente non ricchissimo ma pieno di soddisfazioni dettate da sacrificio, serietà e duro lavoro. Il centrocampista passerà all’Inter a fine stagione ma la dirigenza azzurra ha studiato un piano specifico per lui.

Escluso dalla lista UEFA, Zielinski pronto a fare la differenza in Serie A

Il centrocampista polacco è stato escluso dalla lista UEFA per i prossimi impegni in Champions League in programma il 21 febbraio in casa ed il 12 marzo in trasferta contro il Barcellona di Xavi. Insieme a lui, fuori anche Demme e Dendoncker. Una scelta motivata dal presidente De Laurentiis che ha chiarito la posizione della dirigenza, pronta ad accogliere nuove sorprese per poterne poi studiare il futuro, a tinte azzurre. Si dà il caso che il riferimento è rivolto a Hamed Junior Traorè, il cui riscatto potrebbe esser legato anche al numero di presenze.

Valutazioni di differente tipo da parte di Zielinski che, nei giorni scorsi a Castel Volturno, si è rivolto verso alcuni tifosi ed ha affermato: “Vi farò divertire ancora”. Contro il Milan potrà essere la sua occasione in uno stadio San Siro che, dalla prossima stagione, secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, diventerà la sua nuova casa fino al 2028.