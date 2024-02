Zielinski-Inter, ci siamo: “Accordo a fine mese”, la reazione del Napoli

Doppio annuncio da parte dei due esperti di mercato circa il futuro di Piotr Zielinski. La news coinvolge anche il Napoli.

Si prepara a rientrare in campo dopo il successo sul Verona il Napoli di mister Walter Mazzarri, che domenica 11 febbraio sarà chiamato alla grande sfida contro il Milan a San Siro. Un incontro alla quale gli azzurri arriveranno senz’altro con il vento in poppa visti i 3 punti ottenuti lo scorso turno di campionato, ma che rappresenta una prova ostica e dura da superare, visto l’attuale momento di forma rossonero. I partenopei sono quindi tornati quest’oggi in campo per preparare la gara in quel dell’SSCN Konami Training Center, dove le prime news circa gli infortunati sono giunte ai tifosi del Napoli.

Fra queste, anche quelle inerenti a Piotr Zielinski, alle prese con un affaticamento muscolare ma soprattutto con un sempre più vicino accordo con l’Inter, sulla quale sono stati annunciati aggiornamenti dai due esperti di mercato.

Zielinski all’Inter, le parole dei due esperti di mercato

Zielinski-Inter sembrerebbe ormai essere un binomio ben collaudato, per il rammarico dei tifosi del Napoli sorpresi dal comportamento del polacco. Il centrocampista, infatti, non è mai stato vicino come ad oggi ai nerazzurri, che l’ex Empoli è pronto a raggiungere a parametro zero il prossimo luglio. Tale operazione sembrerebbe dunque in dirittura d’arrivo, annunciata per fine mese e confermata dai recenti post sul social network X da parte degli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

“L’Inter punta a chiudere l’accordo con Zielinski entro fine mese. Con il polacco vi sarebbe già un accordo verbale“, le parole di Moretto, susseguite quindi da quelle di Romano. “Il contratto di Zielinski all’Inter è quasi pronto. Gli ultimi dettagli sono in fase di ultimazione, e il club spera di ottenere la firma ufficiale dei documenti entro la fine di febbraio“, l’ulteriore aggiunta social.

Napoli, la reazione azzurra alle news su Zielinski

La reazione targata Napoli al ZielinskiGate non è stata di certo positiva, con tale caso che ha quasi sicuramente inciso sull’esclusione del polacco dalla lista Champions. Mazzarri e Meluso hanno però dichiarato che il centrocampista è pronto ad onorare la maglia dei Campioni d’Italia in Serie A fino a fine stagione, con il tutto enfatizzato dal post omaggio ad opera della SSC Napoli sulla nomina di Zielinski a miglior calciatore polacco del 2023. Da capire ora se i rapporti rimarranno stabili su questa linea o se l’ulteriore passo del numero venti in direzione Inter possa portare alla sua esclusione anche per le prossime gare di campionato.