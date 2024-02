Ultim’ora dalla Nigeria, problemi per Osimhen: le sue condizioni

Ancora guai fisici per Victor Osimhen in Coppa d’Africa: di seguito il comunicato ufficiale della Nigeria riguardo alle condizioni del proprio attaccante.

Il numero 9 del Napoli ha accusato l’ennesimo problema in Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Un mese davvero intenso che sia i tifosi del Napoli che la società ricorderà per molto tempo. Tante notizie dalla Costa D’Avorio, paese ospitante della competizione, per lo più negative che hanno sempre visto protagonista Osimhen.

L’ex Lille, infatti, già ad inizio competizione è stato avvolto dalle polemiche dopo il gol vittoria divorato, all’esordio della Nigeria in Coppa d’Africa. Con il tempo, le sue dichiarazioni hanno fatto storcere il naso ai più, definendole inopportune seppur prevedibili. Non a caso, in un ambiente così rumoroso è arrivata anche la risposta della punta partenopea al procuratore di Kvara che, precedentemente a quanto affermato dal numero 9 delle SuperEagles pubblicamente, già lo vedeva con le valige in mano destinazione Arabia Saudita.

I problemi, purtroppo, non sono finiti e l’ennesimo guaio fisico sembra condannare l’ex Wolfsfurg alla tribuna per gli ultimi atti della Coppa d’Africa.

Infortunio Osimhen, il comunicato ufficiale

Il centravanti ha accusato l’ennesimo problema fisico, dopo che nei quarti di finale di Coppa d’Africa, contro l’Angola, è stato soccorso in barella dopo una botta ricevuta. Intanto, sul sito ufficiale “X” della Nigeria, sono state svelate le condizioni del calciatore, a rischio per la semifinale di domani, in programma alle 18 contro il Sudafrica.

Di seguito quanto riportato: “I membri del team hanno viaggiato oggi da Abidjan a Bouaké con un volo Air Cote D’Ivoire delle 22:00. Osimhen, invece, non ha preso parte al viaggio a causa di un fastidio addominale. I medici della squadra hanno confermato che è stato posto sotto stretta sorveglianza e che un membro dell’équipe medica si trovava con lui ad Abidjan. Se sarà autorizzato entro domani mattina, si unirà al resto della squadra prima delle 17:00″.

Entità dell’infortunio più seria del previsto che costringerà, molto probabilmente, la Nazionale Africana a disputare un match fondamentale per la sua storia senza il miglior attaccante a disposizione, nonchè tra i più brillanti d’Europa. Continente che lo vedrà ancora protagonista nella prossima stagione, sicuramente non a Napoli ma probabilmente a Parigi. Il Paris-Saint Germain, infatti, potrebbe fare più di un pensiero riguardo all’acquisto del nigeriano. Con Mbappè in uscita, direzione Real Madrid, le quotazioni che vedono Osimhen sempre più vicino alla Francia salgono vertiginosamente.