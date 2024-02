Rinnovo Kvaratskhelia, spunta la data dell’incontro con De Laurentiis: le ultime

Rinnovo in casa Napoli: novità sul georgiano, protagonista, nell’ultima sfida, del gol vittoria contro l’Hellas Verona.

Il numero 77 del Napoli, dopo la straordinaria stagione passata, conclusa in doppia cifra e sul piano dei gol e sul piano degli assist, sembra, seppur con molta calma, star recuperando la forma fisica adeguata e soprattutto la forma mentale adatta. Dopo alcune frizioni ad inizio stagione con il nuovo allenatore, Rudi Garcia, il suo atteggiamento è migliorato tanto da arrivare ad essere protagonista del “bacio” di Walter Mazzarri alla prima dell’ex Inter, a Bergamo contro l’Atalanta, in cui proprio il georgiano aprì le marcature con un colpo di testa vincente.

Kvaratskhelia è un idolo per i tifosi partenopei e, di conseguenza, il suo rendimento stagionale ha totalmente deluso i principali supporters azzurri. Molte le varie divergenze extra-campo, su tutte le parole dell’agente all’indirizzo di Victor Osimhen che ha scatenato l’ira del nigeriano. Attaccante con cui l’ex Dinamo Batumi è riuscito a creare un’intesa incredibile che ha incantato le maggiori difese europee.

Il georgiano non è certo un calciatore chiunque ed è probabilmente, per questa ragione, che ci si aspetta molto da lui. L’ultima prestazione, infatti, a tratti ha ricordato la compagine di memoria spallettiana con il 77 fin troppo ispirato che ha impegnato in tutti i modi Montipò, fino al gol al minuto 87 che ha fatto sobbalzare di gioia un intero stadio. Il nodo da sciogliere, però, secondo quanto riportato da “Repubblica”, sembrerebbe essere il rinnovo: spunta la data dell’incontro con il patròn Aurelio De Laurentiis.

Kvara pronto al rinnovo, De Laurentiis fissa la data dell’incontro

Nonostante lo scorso anno si sia imposto con grande personalità diventando, non solo trascinatore emotivo, ma anche leader tecnico, il presidente De Laurentiis non ha ritenuto opportuno migliorare lo stipendio del calciatore, tenendo conto anche dello scudetto conquistato. Ad oggi Kvara percepisce circa 1,2 milioni di euro all’anno e, nonostante un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, De Laurentiis, a fine stagione, avrebbe il desiderio di incontrare l’ala sinistra insieme al proprio agente per discutere riguardo al futuro del beniamino partenopeo.

Il suo valore di mercato è di 80 milioni di euro e, con la sicura cessione di Victor Osimhen ed il mancato rinnovo di Piotr Zielinski, la dirigenza azzurra non può di certo permettersi di interrompere i rapporti anche con un altro esponente del terzo scudetto. Una situazione tutta da vivere, con nuovi sviluppi attesi sempre pronti a stravolgere il tutto.