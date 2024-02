Milan vs Napoli è anche sfida di mercato: tutte le ‘battaglie’ per l’estate

Milan e Napoli non si affrontano soltanto domenica: quest’estate si apre una vera e propria disputa per assicurarsi l’attaccante.

Milan e Napoli si affronteranno domenica alle 20:45, allo stadio San Siro, in una sfida delicata da una parte per consolidare la posizione Champions, dall’altra per raggiungerla e strappare un pass che significherebbe tantissimo alla luce di una stagione terribile. Walter Mazzarri dalla prossima stagione non sarà più l’allenatore del Napoli e proprio contro il Milan si verrà a creare una vera e propria “battaglia” per assicurarsi in panchina panchina un tecnico di livello.

Il Milan, però, sembrerebbe propensa a tenere Pioli: fatto non di poca importanza, decisivo per spianare la strada che porterebbe all’ingaggio di Antonio Conte sotto l’ombra del Vesuvio. L’ex mister di Inter e Juve, infatti, è il primo vero e proprio obiettivo di Aurelio De Laurentiis. Contro il Milan è sempre una sfida speciale anche perchè, lo scorso anno, è stata un evento valevole per uno storico quarto di finale di Champions League tutto italiano che ha visto i rossoneri prevalere ed accedere in semifinale, poi persa contro l’Inter.

Una vera e propria battaglia contro il Milan che si infiammerà nel corso della prossima finestra di mercato estiva con società rossonera e partenopea pronte ad investire per un attaccante rilevante che possa prendere l’eredità lasciate rispettivamente da Olivier Giroud e Victor Osimhen.

Milan contro Napoli, la sfida si focalizza soprattutto in chiave mercato

Olivier Giroud è stato ed è un punto fermo della squadra di Stefano Pioli ma il peso dell’età non è più un fatto da ignorare. Il numero 9 rossonero, ormai 37enne, è al tramonto della sua carriera ed il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 potrebbe essere un fattore indicante. La dirigenza rossonera vorrebbe puntare su un nuovo attaccante che possa ringiovanire il reparto e dare più freschezza.

Victor Osimhen, invece, è destinato ad essere ceduto ad una big: su tutte si starebbe muovendo il Paris-Saint Germain, pronta ad investire sull’attaccante nigeriano in caso di cessione di Mbappè al Real Madrid. Gli obiettivi delle due squadre, intanto, combaciano e si aprirà a breve una vera gara e corsa contro il tempo per assicurare loro le prestazioni sportive di un attaccante già pronto a fare la differenza.

Nel mirino dei due club, infatti, ci sono: Benjamin Sesko del Lipsia, Joshua Zirkzee del Bologna, Santiago Gimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille.