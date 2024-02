Meret recuperato e pronto per il Milan: la decisione di Mazzarri per la porta

Il Napoli vuole rilanciarsi per la corsa alla prossima Champions League: intanto, arrivano buone notizie dall’infermeria.

Domenica sera, alle 20:45, stadio San Siro, il Napoli farà visita al Milan per provare a dare continuità agli ultimi risultati ottenuti in campionato. Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter, infatti, la squadra di Walter Mazzarri, seppur con grande fatica, ha conquistato 4 punti tra Lazio ed Hellas Verona. Due squadre con il coltello tra i denti: la prima diretta concorrente per la Champions League e che arrivava da 5 vittorie di fila in Serie A, la seconda per agguantare la salvezza dopo un mercato in cui ha dovuto rinunciare a tanti esponenti importanti dello spogliatoio gialloblù.

Contro i rossoneri potrebbe avere una chance anche Piotr Zielinski, prossimo a passare all’Inter a fine stagione ma che sarebbe pronto a dare tutto fino alla conclusione della sua esperienza partenopea, in programma il 30 giugno 2024. Il centrocampista polacco potrebbe essere schierato o come mezz’ala nel 4-3-3 o in coppia nel 3-4-2-1. Non svolgerà, quasi sicuramente, il ruolo di seconda punta come fatto all’Olimpico contro la squadra di Sarri a causa del rientro di Kvaratskhelia che contro l’Hellas Verona ha sfoggiato una prestazione di livello

Nel frattempo, arrivano buone notizie dall’infermeria che permettono a Mazzarri di compiere una scelta più generale piuttosto che costretta: Olivera e Meret sono ben avviati verso il recupero.

Meret ed Olivera pronti al ritorno in campo: la situazione

Alex Meret e Matias Olivera sono ben avviati verso il recupero. Il numero 1 partenopeo è stato sostituito egregiamente da Pierluigi Gollini, dimostratosi sempre pronto e vigile in qualsiasi condizione. Il terzino sinistro, invece, è stato prima rimpiazzato da Natan e poi da Mario Rui che nell’ultima partita di Garcia sulla panchina partenopea ha rimediato un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori dal rettangolo di gioco per parecchio tempo.

Meret, secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, è avviato verso il rientro in campo ma contro il Milan, in quel di San Siro, Walter Mazzarri non vuole correre alcun rischio alla luce delle buone prestazioni di Gollini. L’ex portiere di Spal e Udinese, perciò, potrebbe essere convocato ma relegato in panchina.

Olivera, invece, non ancora si è ristabilizzato del tutto e nonostante la squalifica di Mario Rui, l’uruguaiano non potrà essere schierato: la sua convocazione è dubbia. Sull’out di sinistra scalpita Mazzocchi, protagonista dell’assist a Kvaratskhelia, autore del gol vittoria contro l’Hellas Verona. Da capire se verrà utilizzato come esterno nel 3-4-2-1 o come terzino sinistro nel 4-3-3.