Da Milano sicuri, Di Lorenzo obiettivo rossonero: la possibile offerta al Napoli

Di Lorenzo al Milan. Lo scenario di mercato venuto fuori a sorpresa nelle ultime giornate continua ad assumere dettagli in quel di Milano.

Gli ultimi giorni di mercato, e non solo, sono stati incredibilmente caratterizzati da un asse Milan-Napoli pronto a scaldare il pre-partita in direzione San Siro. Molte, infatti, le indiscrezioni fuoriuscite circa un possibile approdo di Conte in rossonero la prossima estate, dopo che il tecnico salentino era stato per molto sondato proprio dagli azzurri. Come se non bastasse, ad aizzare ancor di più il tutto, sarebbe arrivato l’annuncio di Giovanni Di Lorenzo divenuto d’improvviso un obiettivo del Milan, spaventando e non poco il Napoli. Scenario, questo, tanto improbabile quanto però insidioso, riempito di dettagli dalle ultime news.

Di Lorenzo al Milan, l’annuncio da Milano

Ha scosso e non poco le fondamenta in Serie A la recente indiscrezione di mercato lanciata da Telelombardia. L’emittente locale di Milano avrebbe infatti dipinto Giovanni Di Lorenzo, attuale capitano del Napoli, come uno dei possibili obiettivi di Antonio Conte in caso di approdo di quest’ultimo sulla panchina del Milan. Scenario rigettato nell’immediato dai tifosi partenopei, ma imbracciato totalmente dai supporter rossoneri, con la stessa emittente che ha quest’oggi arricchito il tutto con un nuovo focus sul calciatore.

“Di Lorenzo è il capitano del Napoli. Attualmente è molto contento di essere parte della rosa azzurra ed è concentrato a pieno sul prossimo impegno in Champions contro il Barcellona“, quanto detto a Telelombardia. “De Laurentiis, dal canto suo, è molto tranquillo. Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli fino al 2028, lo ha prolungato da poco, ma è anche il quarto calciatore più pagato della rosa“, la parte aggiunta. La trasmissione è dunque proseguita su tale lunghezza d’onda, trasformando il caso Di Lorenzo a principale focus del programma. Il tutto, arricchito poi dai possibili costi dell’operazione in casa Milan.

Di Lorenzo, quanto potrebbe costare al Milan

“Il Napoli non ha ancora fissato un prezzo, dato che gli azzurri lo considerano un pilastro della rosa“, quanto detto a Telelombardia. “Non è ancora chiaro se il Napoli lo metterà sul mercato. In caso, andrebbe considerato un valore tra i 25-30 milioni. Il calciatore è molto forte, ma il prossimo agosto compirà trentun’anni“, la conclusione in trasmissione. Insomma, un piano già ben delineato, sulla quale Telelombardia continua a puntare nonostante non siano ancora apparsi riscontri ufficiali sui forum di mercato. In una Serie A ricca di colpi di scena, però, anche tali voci sono da tenere d’occhio.