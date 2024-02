Zielinski all’Inter, quando arriverà l’ufficialità: c’è un retroscena a sorpresa sul Napoli

Zieliński si appresta a essere ufficializzato dall’Inter nelle prossime ore: spunta un retroscena a sorpresa sulla mossa di De Laurentiis.

La notizia va soltanto certificata, difatti, con l’annuncio ufficiale: presto Piotr Zielinski sarà un nuovo giocatore dell’Inter, unendosi alla compagine nerazzurra a partire dalla prossima stagione. L’esclusione dalla lista Champions League e le parole del presidente Aurelio De Laurentiis non lasciano ormai dubbi e anche lo stesso amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha ammesso, seppur tra le righe, lo stato avanzato della questione.

Uno scenario che, sicuramente, non fa piacere ai tifosi del Napoli, che vedono privarsi di un calciatore che è da tempo alle pendici del Vesuvio, prendendosi l’affetto da parte di tutta la piazza, malgrado l’addio tra le parti non si stia consumando nel migliore dei modi. Nonostante le dichiarazioni di circostanza, è evidente che tra il polacco e la società azzurra ci sia una sorta di guerra fredda, così come dimostrato dalla scelta di escluderlo dai prossimi impegni in Champions League. Intanto, arrivano alcuni retroscena circa l’offerta rifiutata dall’ex Udinese ed Empoli che nelle settimane scorse è arrivata dal Napoli, che a sua volta è stata rispedita al mittente.

Ultime calcio Napoli: Zielinski presto ufficiale all’Inter

Piotr Zieliński presto sarà ufficializzato dall’Inter: questo è quanto emerso dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’annuncio è davvero questione di ore (si parla delle prossime 48 ore come tempo limite, ndr).

Decisivo, dunque, l’assalto dell’amministratore delegato Beppe Marotta, che strappa così un calciatore sicuramente importante alla compagine partenopea, che nelle prossime ore valuterà l’eventuale riscatto di Hamed Junior Traoré come suo eventuale sostituto, altrimenti si apriranno giocoforza le porte del calciomercato, in estate. La situazione ormai avanzata e non solo: Il Corriere dello Sport rivela quella che sarebbe stata la mossa in extremis da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che si è spinto davvero a una proposta importante per convincere il numero 20 a rinnovare con il club partenopeo.

Le cifre dell’offerta di De Laurentiis per Zielinski

Di seguito, quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport circa l’offerta avanzata dal club azzurro a Piotr Zielinski, che quest’ultimo ha respinto: