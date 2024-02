Svolta Osimhen, cessione e firma immediata: rivelazione dall’Inghilterra

Arriva una notizia dall’Inghilterra che fa tremare i tifosi del Napoli, la rivelazione riguarda il futuro di Victor Osimhen

Victor Osimhen ed il Napoli, un rapporto che sembrava andare a gonfie vele almeno fino alla scorsa stagione. Il nigeriano era diventato non solo il beniamino della tifoseria, ma anche l’eroe della città, grazie alla maschera protettiva che indossa durante le partite. Qualcosa però tra le parti si è rotto a partire dal calciomercato estivo. È sotto l’occhio di tutti la faraonica proposta che il centravanti del Napoli aveva ricevuto dall’Arabia Saudita. L’offerta era di circa 35 milioni stagionali e la possibilità di diventare, insieme a Cristiano Ronaldo, uno dei volti del calcio arabo.

Un’offerta rifiutata per forze di cause che però ha incrinato i rapporti con il Napoli. Rapporti che si sono rotti definitivamente con la questione social di Tik Tok. Da qualche settimana il presidente aveva annunciato che il contratto del nigeriano era stato rinnovato soltanto per poterlo vendere a “prezzo pieno” durante questa stagione. Così il futuro di Osimhen sembra sempre più lontano dalla città partenopea. Ieri però, lo stesso attaccante del Napoli, ha sostenuto la sua squadra dal ritiro della Nigeria con la quale è impegnato per la Coppa d’Africa.

Osimhen: notizie non confortanti dall’Inghilterra

È di queste ore la notizia riportata dal giornale inglese The Telegraph che riferiva di Victor Osimhen come obiettivo numero uno del PSG. È risaputo da tempo che l’asso della squadra parigina, Kylian Mbappè, non rinnoverà il contratto con la sua attuale squadra. Da qualche giorno il fenomeno francese sembra aver sciolto la riserva. Firmerà dalla prossima estate con il Real Madrid dove si accaserà per tanti anni realizzando così quello che è sempre stato il suo desiderio. Porterà a termine il suo contratto con il PSG che lo perderà a parametro zero.

Con la firma di Mbappè al Real Madrid, il PSG sarà intenzionato ad acquistare un nuovo attaccante. Tutto fa pensare alla possibilità di poter pagare la clausola del Napoli per portare a Parigi il fuoriclasse nigeriano. Il tabloid inglese del Telegraph ha quindi confermato le voci di quella che potrà essere una vera e propria rivoluzione estiva. Sarà di certo molto arrabbiato il presidenti dei parigini Nasser Al-Khelaifi che sarà costretto a vedere il suo miglior giocatore accasarsi ad una diretta concorrente europea e sopratutto a parametro zero.

Per questa motivazione servirà rimpiazzare Mbappè e sappiamo che la potenza economica del presidente qatariota del PSG non è da sottovalutare. La clausola rescissoria di Victor Osimhen al Napoli si aggira tra i 120-140 milioni di euro. Cifra assolutamente abbordabile per la squadra francese che. in tal caso, potrebbe tesserare anche immediatamente il giocatore.