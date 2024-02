Sorpresa Zielinski, arriva l’annuncio ormai inaspettato: è ufficiale

Piotr Zielinski non sta vivendo certamente un momento facile, culminato con l’esclusione dalla lista Champions.

Anche se non ce ne era neanche più bisogno, Aurelio De Laurentiis l’ha confermato: “Zielinski dall’anno prossimo non sarà più con noi”, giustificando successivamente l’esclusione di quest’ultimo dalla lista Champions con queste parole: “Avendo delle opzioni su alcuni giocatori abbiamo deciso di doverli valutare, nessuna ripicca nei suoi confronti”.

Fatto sta, che considerando le tante partite a disposizione, soprattutto in campionato, la scelta di rinunciare a Zielinski proprio nella vetrina più importante sa a tutti gli effetti di “dispetto”, a conferma di rapporti ormai ai minimi storici. Un peccato, per un calciatore che ha segnato in maniera netta la storia di questo club.

Piotr Zielinski, adesso è ufficiale: c’è l’annuncio sul polacco!

Walter Mazzarri ha però cercato di gettare acqua sul fuoco, minimizzando le polemiche nel post gara con l’Hellas Verona, in cui la domanda sull’ex Empoli è stata immancabile:

“Zielinski ha un contratto, sa che deve onorare la maglia, da oggi fin quando sarà qui. Oggi non era presente perchè non stava bene e non si è allenato, molto semplice, se mi dimostra di star bene sicuramente ci sarà spazio per lui, una settimana fa era titolare a Roma contro la Lazio. Per la Champions con la società abbiamo invece deciso di fare così”.

Insomma, Zielinski saluterà Napoli dopo 8 anni, anni bellissimi, che portano con se una Coppa Italia e soprattutto lo Scudetto, oltre che tanti assist e goal, danzando sul pallone come pochi giocatori sanno fare, ma lo farà unicamente in Serie A. Una punizione severe, che il centrocampista del Napoli e della nazionale polacca probabilmente non avrebbe meritato, che rende ulteriormente complicato un periodo già duro sotto l’aspetto nervoso considerando la stagione altalenante dei campioni d’Italia in carica.

Questa sera, però, per Zielinski sarebbe finalmente arrivata una bella notizia: il calciatore è stato infatti premiato come “Giocatore polacco dell’anno“, un premio prestigioso, che l’ha visto battere in finale un pezzo da novanta come Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, prossimo avversario degli azzurri in Champions League.

Una notizia che potrebbe rinvigorire Piotr, almeno questo è quello che si augurano i supporters partenopei, magari permettendo al Napoli di usufruire della sua versione migliore nella rincorsa al quarto posto. Una versione che sicuramente potrebbe essere decisiva, al pari di quelle dei più celebrati Osimhen e Kvaratskhelia.

Di seguito, il post della nazionale polacca su Twitter: