Serie A, la Roma schianta il Cagliari: vola in classifica e punta il quarto posto (FOTO)

Si è da poco conclusa la sfida tra Roma e Cagliari, con i capitolini capaci di calare la terza vittoria di fila dall’avvento di De Rossi.

Daniele De Rossi cala il tris. Il tecnico della Roma, dal suo avvento nella capitale, in cui ha sostituito Josè Mourinho, è riuscito ad ottenere la terza vittoria in altrettante partite, permettendo ai giallorossi di proseguire al meglio la propria lotta per il quarto posto.

Una vittoria rotonda, raggiunta con un netto quattro a zero senza troppi sforzi: subito avanti con Pellegrini, a cui si sono aggiunti Dybala, doppietta per lui, oltre che Huijsen, centrale di proprietà della Juventus.

La Roma schianta il Caglia di Ranieri, la situazione in classifica

Il quarto posto è oggi occupato dall’Atalanta di Gasperini, che come i giallorossi ieri ha vissuto una partita “magica”, vincendo contro la Lazio di Maurizio Sarri, avversario diretto, per tre a uno, subendo la rete della bandiera per i biancocelesti solamente a vittoria acquisita.

I bergamaschi sono a quota 39 punti, la Roma segue a distanza minima ad oggi, con i suoi 38 punti. Subito dietro Bologna, fermo a 36 e poi il Napoli a 35, insomma, dopo questa giornata il traffico tra il quarto posto e i campioni d’Italia è diminuito, ma ci sarà ancora da lavorare.

Questa, la situazione finale della classifica di Serie A al termine di questa giornata: