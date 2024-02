Osimhen da leader dal ritiro della Nigeria: cos’ha fatto dopo il gol di Kvara

Una vittoria che ha fatto sorridere tanti tifosi del Napoli che adesso sperano sia stata la partita giusta per vedere più continuità di risultati

Un urlo di liberazione, gioia e livello di adrenalina che è salito del 100 per cento, questo è ciò che è successo quando Kvaratskhelia ha firmato il gol del vantaggio nella partita con il Verona. Una vittoria cercata, voluta e tanto sperata. Poteva essere un altro pomeriggio da incubo quando Diego Coppola segnava il gol del momentaneo vantaggio degli scaligeri al minuto 72′. Rete dell’1-0 e stadio Maradona totalmente impietrito, gelato. Gli incubi di quelli che pensavano che fosse davvero una stagione maledetta, in casa sopratutto.

Invece, incredibilmente, qualcosa è scattato nei giocatori partenopei. Una reazione d’orgoglio che li ha portati a trovare la forza per poter ribaltare il match. Ecco finalmente Jesper Lindstrom. Ci voleva forse la sfuriata di Aurelio De Laurentiis in conferenza per veder uscire le sue reali capacità? Fatto sta che, con il danese in campo, la partita ha cambiato volto. Una serie di giocate pericoloso prima dell’assist a Ngonge che con il suo tiro ha propiziato l’autogol di Dawidowicz.

Un tifoso in più per gli azzurri

È servita la giocata del fuoriclasse, quella che davvero risolve le partite. Lo si era capito dai primi minuti che Kvaratskhelia fosse tanto ispirato nella giornata di ieri. Il suo gol è uno di quelli che per importanza e bellezza fanno esplodere letteralmente lo stadio di gioia. Una sensazione, questa, che ha visto coinvolto anche Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, in ritiro con la sua Nigeria, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è rimasto incollato al televisore per tutti i 90 minuti. Impegnato in Coppa d’Africa, con la sua nazionale è riuscito a raggiungere le semifinali dove dopodomani affronterà il Sudafrica per guadagnare un posto in Finale.

Il quotidiano ha spiegato che il bomber del Napoli è esploso di gioia al momento del gol del suo collega georgiano. Una gioia questa che sicuramente farà piacere ai tifosi del Napoli che, a prescindere da come andranno le cose in estate, sperano in un suo ritorno al più presto. Servirà tanto l’apporto del nigeriano per il rush finale di stagione, serviranno i suoi gol e la sua “garra” per poter conquistare un posto per la prossima Champions League.

Che poi decida di essere venduto a fine stagione, quello sarà un altro paio di maniche, ma Victor Osimhen è un giocatore e tifoso del Napoli e vuole aiutare i suoi compagni a concludere la stagione nel miglior modo possibile.