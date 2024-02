“Inguardabile”: il quotidiano non ci sta e fa discutere, che polemica sul Napoli

Riflettori puntati sulla prestazione del Napoli, che contro il Verona è riuscito a evitare l’ennesima beffa stagionale grazie alla magia di Kvara.

Il Napoli riesce a tornare alla vittoria in campionato, proprio davanti ai suoi tifosi, che hanno trascinato i propri beniamini fino all’ultimo minuto di gioco, per dare da manforte a una squadra che qualche problema l’ha ancora palesata. Fin troppo evidente il dominio, per buona parte del secondo tempo, dell’Hellas Verona, che per certi tratti ha sognato l’impresa allo stadio Diego Armando Maradona. Fortunatamente, un Jesper Lindstrom ‘formato Eintracht’ e la perla di Khvicha Kvaratskhelia hanno evitato una batosta che, molto probabilmente, avrebbe messo la pietra tombale sulle speranze di rimonta Champions League.

I tre punti, dunque, sono di vitale importanza per la squadra di Walter Mazzarri, ma ciò non basta a evitare alcune critiche legate proprio alla prestazione, che per alcuni momenti non è stata affatto gradita dalla piazza e dagli stessi addetti ai lavori. Resta, in ogni caso, la capacità di un Napoli che è riuscito a risollevarsi, sovvertendo quello che sembrava diventare sempre più l’ennesima nota incolore di una stagione non particolarmente soddisfacente per i campioni d’Italia in carica.

All’indomani della sfida tra Napoli e Hellas Verona, buona parte dei commenti si concentrano sulla prestazione degli uomini di Walter Mazzarri, che hanno dato il meglio di sé stessi soltanto in determinati spaccati del match. La squadra scaligera ha dato fastidio e non poco nella seconda frazione di gioco, gettando nel panico i supporters presenti al Diego Armando Maradona e non solo.

A entrare nella fattispecie è stato il quotidiano La Repubblica, che certamente non ha risparmiato critiche per una prestazione non altamente convincente in tutto e per tutto, sollevando anche la polemica da parte di alcuni tifosi che, invece, preferiscono magari vedere il bicchiere mezzo pieno.

Le parole de La Repubblica su Napoli – Verona

Di seguito, quanto scritto dal quotidiano La Repubblica in merito al match tra Napoli ed Hellas Verona:

“Per un’ora il Napoli attraversa tutte le sfumature di grigio. Inguardabile. Il fondo lo tocca proprio ad inizio di ripresa quando il Verona terz’ultimo, appena uscito da una svendita al mercato, comanda ormai il gioco. Mazzarri sbuffa rassegnato, ma deve far qualcosa, per dignità, mestiere e contratto non può tollerare una squadra così piatta che esagera in retropassaggi, che non avanza e non rischia un passaggio in verticale perché nessuno corre senza palla né si smarca per riceverla, non sa cosa fare neanche il più fine distributore”.

Lo stesso quotidiano, inoltre, ha ricordato come Piotr Zielinski sia stato escluso, difatti, per “decreto presidenziali”, malgrado la motivazione ufficiale parli di fastidio muscolare, limitando così le scelte di un Napoli che, ancora una volta, sembra non mettere d’accordo tutti.