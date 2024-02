Del Piero condanna il Napoli: sentenza durissima sulla classifica

L’ex Juve e campi0ne del mondo con la Nazionale italiana, in trasmissione, fa una durissima critica al Napoli di Walter Mazzarri

La seconda vittoria di fila allo Stadio Diego Armando Maradona. Era da qualche tempo che non si vedeva un doppio successo tre le mura amiche. Bisogna ritornare al maggio dello scorso campionato quando gli azzurri, già campioni d’Italia, vincevano consecutivamente due partite in casa, prima contro la Fiorentina e poi contro l’Inter. Ebbene stavolta dopo il successo contro la Salernitana di inizio gennaio, il Napoli è riuscito ad ottenere i tre punti casalinghi anche contro il Verona.

Un risultato tanto sperato quanto voluto che però ai fini della classifica poco cambia. I punti che separano i partenopei dal quarto posto sono attualmente quattro e, ad occupare la posizione tanto agognata, adesso c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Sarà difficile spodestare i bergamaschi che, nel 2024, stanno viaggiando ad un ritmo impressionante. Battuta anche la Lazio grazie ad una super prestazione di un rigenerato De Ketelaere, ex Milan. Proprio i rossoneri saranno i prossimi avversari del Napoli.

Domani gli azzurri torneranno ad allenarsi a Castel Volturno. Bisognerà preparare il big match di San Siro, in programma domenica sera. Durante la classica trasmissione domenicale, a parlare del Napoli è stato Alex Del Piero. L’ex capitano della Juventus e campione del mondo con l’Italia nel 2006 ha attaccato duramente la squadra partenopea dalla trasmissione Sky Calcio Club di Sky Sport. queste le sue parole:

Sul caso Zielinski

Credo che al posto di Zielinski io me la sarei presa tanto. dal punto di vista del giocatore è ovvio che non sei contento. La sua assenza come giustificazione tecnica? È ovvio che lo giustifichi così, poi magari dura una giornata sola e tutto si riappacifica dopo, come mi auguro possa accadere. Zielinski è uno dei giocatori più sottovalutati del nostro campionato.