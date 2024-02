Pasquale Marino, allenatore del Bari, è stato esonerato. I tifosi della squadra pugliese non sono d’accordo con quella che potrebbe essere la prossima scelta per la panchina

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha deciso di esonerare Pasquale Marino. L’allenatore siciliano non concluderà quindi la stagione nel capoluogo pugliese. Troppo brutta la classifica per una squadra che, durante lo scorso campionato, è stata letteralmente a centimetri dalla promozione in Serie A. Arrivata fino alla finale dei play off, il Bari è stato sconfitto dal Cagliari negli ultimissimi secondi di partita che ha quindi regalato ai sardi la promozione. Le cose, durante questa stagione, non stanno affatto andando bene.

I pugliesi sono ancorati al 15 esimo posto in classifica. L’ultima vittoria risale al 13 gennaio. Decisiva ai fini dell’esonero di Marino la sconfitta di venerdì sera. Al Renzo Barbera di Palermo il Bari è crollato per 3-0, una partita difatti senza storia. Adesso l’obiettivo è quello di una tranquilla salvezza che però, a quanto pare, non è così scontata. L’idea della dirigenza barese è quella di sostituire Marino con Fabio Cannavaro. Secondo il Corriere della Sera, l’ex capitano della Nazionale italiana avrebbe già incontrato la società.

I tifosi del Bari non vogliono Cannavaro sulla panchina

Una volta appresa la notizia di Fabio Cannavaro, candidato in pole position alla panchina dei biancorossi, c’è stata una vera e propria insurrezione social da parte dei tifosi. Come spiegato dal Corriere, le motivazioni delle proteste sono state di duplice causa. La prima è per temi calcistici e quindi di campo. Ai tifosi del Bari non va a genio vedere Cannavaro come allenatore in quanto alla sua poca esperienza. Memori della sua avventura a Benevento dove il pallone d’oro 2006 non è riuscito a far salvare la squadra campana. Tre vittorie, sette pareggi e sette sconfitte, questo il bottino raccolto da Cannavaro sulla panchina del Benevento.

I sostenitori della squadra pugliese pensano ci sia bisogno di un tecnico più pronto per riuscire ad ottenere una salvezza tranquilla. La seconda motivazione delle proteste sarebbe per la “provenienza” di Cannavaro. L’ex capitano della Nazionale è napoletano. Da quando il Bari è diventato di proprietà della famiglia De Laurentiis, in città e ai tifosi dei biancorossi non piace essere accomunati alla squadra partenopea. Per questa motivazione Fabio Cannavaro allora non sarebbe gradito sulla panchina come nuovo allenatore. Restano in piedi ancora i nomi di Pierpaolo Bisoli e di Ivan Javorcic.