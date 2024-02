Osimhen, rivelazione inedita dall’Inghilterra: cambia il suo futuro

Dall’Inghilterra alimentano le voci riguardo un possibile trasferimento estivo di Victor Osimhen in Premier League: l’indiscrezione

Osimhen e la sua Nigeria sono ancora in corsa per la vittoria finale della Coppa d’Africa. Mercoledì andrà in scena la semifinale contro il Sudafrica, che ieri ha vinto ai rigori un match combattutissimo contro Capo Verde. Osimhen ha siglato un solo gol, nel match di apertura, contro la Guinea Equatoriale. Tuttavia, prestazioni di grande corsa e sacrificio gli sono valse voti ben più alti della sufficienza in pagella. La competizione è anche una vetrina per mettere in mostra i migliori talenti del continente africano, e Osimhen, da campione del Pallone d’Oro CAF in carica, non sta deludendo le aspettative.

Quanto di buono fatto vedere con la maglia della Nazionale e con la maglia del Napoli ha, come ampiamente prevedibile, attirato l’attenzione dei grandi club europei, e non solo. Quest’estate gli arabi dell’Al Ahli erano pronti a sborsare oltre 150 milioni per strapparlo a De Laurentiis, che però ha fatto muro. Qualche mese fa poi il rinnovo con il Napoli, con un ingaggio da top player vero e una clausola da oltre 120 milioni di euro. Nonostante il prolungamento però non si placano le voci di mercato attorno al bomber azzurro, specialmente dalla Premier League.

La Premier si fionda su Osimhen: due big pronte a far follie in estate

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese Mirror, oltre al già noto interesse del Chelsea, si sarebbe inserito nella corsa ad Osimhen anche l’Arsenal di Arteta. A causa delle restrizioni dovute al Fair Play Finanziario, i Gunners non hanno potuto rinforzare l’attacco quest’inverno, ma in estate si punterà ad uno tra Osimhen e Toney.

Tuttavia, spiega il Mirror, Osimhen rimane l’obiettivo di mercato principale del Chelsea in attacco. Anche se l’esborso dovesse essere massiccio, i Blues non avrebbero problemi a pagare la clausola e portarlo a Stamford Bridge.

Osimhen vuole la Premier, si allunga la lista delle pretendenti

Osimhen non ha mai nascosto, anche in alcune recenti dichiarazioni alla CBS Sports, di voler giocare in Premier League. Lo considera il miglior campionato al mondo, ed è un obiettivo concreto del suo percorso di crescita. A questo punto, visto l’interesse concreto di due top club come Chelsea e Arsenal è possibile che già la prossima estate il bomber azzurro possa partire alla volta dell’Inghilterra. Con l’onerosa cessione di Osimhen il Napoli darebbe vita ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione.