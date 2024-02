De Laurentiis, attacco durissimo dal quotidiano: avete sentito?

De Laurentiis show in conferenza stampa, il presidente ne ha per tutti, ma dal quotidiano arriva un attacco molto duro: i dettagli

Il calciomercato di gennaio, oltre alle varie operazioni in entrata e in uscita ha portato con sé anche una spiacevole constatazione per i tifosi del Napoli: Zielinski dalla prossima estate non vestirà la maglia azzurra. Dopo aver sperato nel rinnovo, quest’estate, avendo rigettato le avances dall’Arabia Saudita, il rapporto tra Zielinski il Napoli si è decisamente incrinato. Le voci di un trasferimento a parametro zero all’Inter, a fine campionato, sono sempre più insistenti. Da qui poi la scelta di lasciarlo fuori dalla lista Champions, scelta che in queste ore sta facendo discutere e non poco.

Sulla questione Zielinski si è soffermato anche il presidente De Laurentiis, a margine dell’intervento durante la conferenza stampa di Mazzarri pre Napoli-Verona. Il patron azzurro ha spiegato i motivi dell’esclusione del polacco dalla lista UEFA: “Ho sentito parlare di una esclusione avvenuta per dispetto, Zielinski da luglio non sarà più con noi, io devo invece poter valutare chi è arrivato qui con opzione, come ad esempio Traorè che ha delle opzioni per poter rimanere”, ha spiegato ai giornalisti presenti in sala, confermando di fatto l’interruzione definitiva del rapporto con il centrocampista ex Empoli.

“Napoli – Barcellona come un’amichevole”, duro attacco a De Laurentiis

Sulle colonne dell’edizione odierna de Il Mattino Pino Taormina ha commentato le ultime scelte societarie. A partire proprio dalla questione Zielinski out dalla lista Champions: “Insomma, alla fine Napoli – Barcellona è una specie di vecchio trofeo Birra Moretti dove sperimentare gli ultimi acquisti e non un ottavo di finale di Champions League che apre le porte a una ventina di milioni di euro, ai sorrisi per la gioia del passaggio del turno e un bel po’ di gloria. Che non guasta mai”, questo l’attacco nei confronti di De Laurentiis.

Secondo il giornalista la Champions non va trattata come un campo di prova. Per una società come il Napoli è fondamentale arrivare il più avanti possibile in competizioni dalla tale importanza, a maggior ragione se dinanzi c’è non proprio il miglior Barcellona della storia, per usare un eufemismo. E privarsi di un calciatore dalle infinite qualità come Zielinski può essere un handicap non da poco. Dunque, un’occasione d’oro per il Napoli, che nonostante la stagione poco soddisfacente, può quantomeno giocarsi le sue carte in Champions League.