Convocati Napoli, Zielinski out e non solo: le novità ufficiali di Mazzarri

Il Napoli è atteso nel pomeriggio odierno dal match dello stadio Diego Armando Maradona contro l’Hellas Verona: il club azzurro ha da poco diramato l’elenco dei convocati.

Un’occasione importante quella a disposizione per il Napoli quest’oggi che, allo stadio Diego Armando Maradona, ha la possibilità di ripartire contro un Hellas Verona sulla carta più debole e rivoluzionato dal calciomercato. Ma la storia recente insegna che gli incroci contro gli scaligeri non sono mai scontati, anzi: negli ultimi tre precedenti all’impianto di Fuorigrotta, la compagine veneta è riuscita a strappare tre pareggi di fila, il primo di esso che costò una sanguinosa mancata qualificazione alla UEFA Champions League.

Considerando anche l’attuale momento degli azzurri, che non riescono a essere incisivi malgrado la ritrovata solidità difensiva, è di vitale importanza ritornare ai tre punti, oggi ancora di più. Anche per evitare che la posizione di Walter Mazzarri possa essere ingombrata da critiche e da dubbi, e per fare in modo che la zona Champions League resti in scia, seppur composta da un gruppo nutritissimo di squadre.

Intanto, il club azzurro ha reso noto proprio in questi minuti l’elenco dei convocati che saranno a disposizione del tecnico di San Vincenzo per la sfida di quest’oggi.

News calcio Napoli: le ultime in vista del Verona

Per quanto concerne il modulo che Walter Mazzarri sceglierà per il match di quest’oggi contro l’Hellas Verona c’è ancora qualche dubbio, anche se sono in risalita le quotazioni per il 4-3-3.

In ogni caso, Walter Mazzarri sarà costretto a fare a meno di qualche pedina anche quest’oggi, malgrado i numerosi rientri come Frank Zambo Anguissa e Giovanni Simeone, tra gli altri. Niente da fare, anche questa volta per Victor Osimhen, ancora impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, e per Piotr Zielinski, la cui posizione è chiara: si parla di affaticamento muscolare ma al netto di ogni problema fisico, restano le scorie di una situazione sicuramente non ottimale. Fattori, questi ultimi, di certo non comodi per Walter Mazzarri.

Napoli-Verona: l’elenco dei convocati da Mazzarri per la sfida

Di seguito, la lista dei calciatori convocati dal tecnico Walter Mazzarri per l’importante sfida contro l’Hellas Verona, in programma per quest’oggi alle ore 15:00, allo stadio Diego Armando Maradona: