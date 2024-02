Pioli ‘spavaldo’ in diretta: le parole sul Napoli fanno discutere

Pioli ha parlato anche del Napoli nel corso delle interviste post partita dopo il Frosinone. Le sue parole infiammano già il match.

Il Napoli è attesa al ritorno al Diego Armando Maradona, dove nelle prossime ore la squadra di Walter Mazzarri dovrà affrontare l’Hellas Verona, una squadra che, come sottolineato dallo stesso tecnico di San Vincenzo in conferenza stampa, ha dato fastidio e non poco la compagine partenopea. Anche nello scorso anno, targato Tricolore, il club scaligero riuscì a strappare un punto in trasferta a Fuorigrotta, a dimostrazione di come la partita di domani, domenica 4 febbraio, non sia così scontata come può sembrare. Anche perché il momento per la squadra azzurra è sicuramente complicato, anche se dalla propria hanno i numerosi rientri, in attesa anche di Victor Osimhen (impegnato in Coppa d’Africa, ndr).

Dopo l’Hellas Verona, il Napoli è atteso dalla delicata trasferta contro il Milan di Stefano Pioli, che questa sera ha battuto con un pirotecnico 3-2 il Frosinone al Benito Stirpe. Il match contro i rossoneri è l’ennesimo big match per Walter Mazzarri, con la speranza di potersi misurare in maniera differenti rispetto agli altri incontro di cartello di questa stagione, che hanno regalato più gioie che delusioni alla squadra campione d’Italia in carica.

Milan, Pioli cita il Napoli in diretta: cresce l’attesa per il big match

Un risultato importante per Stefano Pioli, che ha la possibilità di allungare ulteriormente sul quarto posto e portarsi addirittura a ridosso delle zone di vertice, occupate da Inter e Juventus (attese a loro volta dallo scontro diretto di domani sera, ndr).

Il tecnico ne ha parlato ai microfoni di DAZN in seguito al triplice fischio finale del match contro i ciociari, citando anche la prossima sfida di Serie A contro la squadra del collega di Stefano Pioli.

L’intervista del tecnico rossonero

Di seguito, le parole rilasciate da Stefano Pioli a tal riguardo, a proposito del Napoli:

“Credo che più salirà il livello, ad esempio contro Napoli e Rennes (in Europa League, ndr) e più dobbiamo alzare il livello delle nostre situazioni. Anche sul secondo gol preso, ci siamo ma non siamo attenti fino alla fine. Ora avremo la possibilità di avere la settimana tipo per preparare la prossima sfida (contro il Napoli, ndr)”.

Su Reijnders squalificato, il tecnico parmigiano ha commentato l’assenza, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se in molti hanno visto tali dichiarazioni come un voler sottovalutare l’incrocio con gli azzurri, in favore dell’impegno successivo di coppa: