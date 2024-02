Napoli-Verona, ritorno al passato per Mazzarri: scelta di formazione a sorpresa

Napoli-Verona, le probabili formazioni in vista del match del Maradona: scelta di formazione sorprendente di mister Mazzarri

Dopo il pareggio a reti bianche contro la Lazio è tempo per il Napoli di ritornare a giocare dinanzi ai propri tifosi, al Maradona. Gli azzurri scenderanno in campo domani alle 15:00 contro il Verona. La sfida contro i veneti è da sempre molto sentita. Vi è una storica rivalità tra le tifoserie. Non a caso, anche per quest’anno, la trasferta in terra partenopea sarà vietata ai sostenitori gialloblù. In termini di classifica, per il Napoli si tratta di una prova da non sbagliare per non perdere definitivamente il treno Champions. Il Verona invece è alle prese con una delicata situazione societaria, ed è alle prese con una complicatissima lotta salvezza.

Gli scaligeri hanno venduto praticamente tutti i calciatori migliori in rosa. Ngonge, forse il giocatore più rappresentativo della prima parte di stagione è approdato al Napoli. Per lui subito una gara dal forte valore emotivo, contro la sua ex squadra. Il Verona ha ceduto anche Djuric, capocannoniere della squadra finora, Doig, Saponara, Mboula, capitan Faraoni e i due titolari in difesa Amione e Hien. D’altra parte sono arrivati in Veneto tanti calciatori sconosciuti al grande pubblico, che il club ha ingaggiato con la speranza che possano esplodere da qui alla fine del campionato.

Napoli-Verona, la probabile formazione degli azzurri

Anche il Napoli ha cambiato tanto durante questa sessione di calciomercato invernale. Alla fine Nehuen Perez è saltato, ma il bilancio di mercato conta ben quattro nuovi innesti: Dendoncker, Mazzocchi, Traorè e il sopracitato Ngonge. Tra le cessioni invece spicca quella di Elmas, oltre ai prestiti di Gaetano, Zanoli e Zerbin.

Tutti acquisti mirati ad un possibile cambiamento tattico. Infatti nelle ultime gare Mazzarri ha optato per una difesa a tre, del tutto nuova. Tuttavia, svariate volte ha detto che non intende accantonare del tutto l’opzione 4-3-3, nonostante le prestazioni di buon livello con il nuovo assetto tattico. Il match contro il Verona potrebbe essere proprio l’occasione per rivedere la difesa a quattro.

Le possibili scelte di Mazzarri: sorprendente ritorno al 4-3-3 contro il Verona

Stando alle ultime indiscrezioni, le possibili scelte dei due allenatori potrebbero essere le seguenti:

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvara. Allenatore: Mazzarri

Dunque, un ritorno importante in casa Napoli. Anguissa è tornato da poco dalla Coppa d’Africa, dalla quale è uscito agli ottavi contro la Nigeria di Osimhen, ma Mazzarri pare aver deciso di schierarlo sin da subito.