Ex Napoli, svincolato e cerca squadra: può tornare in Serie A

Il calciomercato è terminato, ma è ancora possibile attingere dalla lista dei calciatori svincolati: un ex Napoli può tornare in Serie A.

La sessione del mercato invernale è ufficialmente terminata, la società partenopea può ritenersi soddisfatti degli acquisti fatti. Il calciomercato del Napoli si è rivelato fin da subito intenso, il d.s. Mauro Meluso e il capo scouting Maurizio Micheli hanno lavorato interrottamente per chiudere tutte le trattative necessarie. Diversi gli acquisti effettuati, tutti giocatori con ottime qualità: da Pasquale Mazzocchi arrivato direttamente dalla Salernitana, Junior Hamed Traorè in prestito dal Bournemouth, l’attaccante belga Cyril Ngonge dal Verona e infine, Leander Dendoncker in prestito dall’Aston Villa. Tutti calciatori che potrebbero rivelarsi delle vere e proprie risorse per il prosieguo del campionato di Serie A e per le gare della Champions League.

Ma le sorprese potrebbero non essere finite quest’inverno. Infatti, nonostante la stagione di mercato sia giunta al termine, è ancora possibile acquistare i calciatori svincolati. Diversi club stanno già osservando la lista, tanti i nomi interessanti che potrebbero scendere di nuovo in campo. Tra i numerosi giocatori, spicca il nome di un ex calciatore del Napoli che potrebbe ben presto fare il suo ritorno in Serie A.

Manolas verso il ritorno in Serie A, c’è l’Hellas Verona su di lui

Il calciomercato invernale è terminato, ma non per tutti. Adesso, tocca ai calciatori svincolati che stanno cercando una squadra per poter ritornare a giocare. Per questo motivo, potrebbero arrivare ancora delle novità. Tra questi che ambiscono ad un ritorno in Serie A, c’è l’ex difensore del Napoli Kostas Manolas. Lo svincolato potrebbe ritornare molto presto in Italia, ma questa volta con una maglia diversa. Dunque, sono ore decisive per il futuro del classe ’91.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il difensore svincolato già da qualche giorno sta trattando con l’Hellas Verona. Secondo queste indiscrezioni ci sarebbe stata un’accelerata sulla trattativa durante la giornata di ieri, l’ex Napoli potrebbe firmare un contratto fino a giugno con un guadagno di 400mila euro circa. Inoltre potrebbe aggiungersi anche l’eventuale possibilità di inserire un’opzione di prolungamento.