De Laurentiis pensa a Cannavaro come allenatore: è in pole per il futuro

De Laurentiis riflette su Fabio Cannavaro. In tanti danno per favorito l’ex difensore per il futuro della panchina: tutti i dettagli

La stagione in corso ha visto l’avvicendarsi di due allenatori sulla panchina del Napoli. Prima Garcia, che ha allenato gli azzurri durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. I risultati poco soddisfacenti e il feeling mai scattato con la piazza partenopea hanno poi contribuito alla separazione anticipata. Dopo l’esonero del tecnico francese i tifosi azzurri hanno sognato l’arrivo di Antonio Conte. L’ex Juventus ha però rigettato la proposta, facendo sapere a De Laurentiis di non voler prendere il comando della squadra in corso d’opera.

Si è poi ripiegati su Mazzarri, in quello che è un ritorno sulla panchina del Napoli, che ha firmato un contratto fino a fine stagione. A contendere il posto all’allenatore toscano ci sono stati Tudor, in primis, e Cannavaro. L’ex difensore, campione del Mondo nel 2006, era stato pescato dai fotografi di fianco al patron azzurro, al Maradona, durante Napoli-Empoli, ultimo match con Garcia alla guida dei campioni d’Italia in carica. Per questo motivo i media hanno alimentato voci riguardo una possibile candidatura per la panchina azzurra. Seppur con il Napoli non si sia concluso nulla, il destino della famiglia De Laurentiis e Fabio Cannavaro potrebbe nuovamente incrociarsi.

Cannavaro nuovo allenatore: i dettagli della trattativa con De Laurentiis

Infatti, stando a quanto riportato da Kiss Kiss Napoli su Twitter, Fabio Cannavaro è il favorito per prendere il posto di Marino sulla panchina del Bari, qualora l’ex Crotone venga esonerato. L’indiscrezione è stata poi confermata anche da Alfredo Pedullà, anch’egli tramite un tweet sul suo profilo ufficiale.

Il Bari non sta vivendo un bel momento. Il club pugliese è a soli cinque punti di distanza dalla zona playout. I tifosi sono molto scontenti, in quanto la proprietà non è riuscita a dare continuità di risultati dopo il raggiungimento dei playoff promozione della passata stagione.

Fabio Cannavaro torna ad allenare in Serie B: il Bari ci pensa

Per Cannavaro non si tratterebbe della prima esperienza in serie cadetta. L’ex Juventus e Real Madrid ha già allenato il Benevento, la passata stagione. Un’esperienza negativa, con il club campano che ha raccolto solo 16 punti in 17 partite con Cannavaro alla guida. Il ds Pasquale Foggia optò quindi per una risoluzione anticipata del contratto. Da sottolineare però i buoni risultati ottenuti dall’ex capitano della Nazionale alla guida del Guangzhou, in Cina, con il quale ha vinto un campionato cinese.