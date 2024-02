Conte al Milan? Arriva la smentita: Ibrahimovic infastidito

Antonio Conte, fermo da circa un anno, sarà senza dubbio uno dei profili più appetiti in sede di mercato la prossima estate.

Walter Mazzarri con ogni probabilità non sarà il tecnico del Napoli la prossima stagione. L’allenatore toscano, consapevole della necessità di un mezzo miracolo per confermarsi in azzurro, ad oggi non ha inciso, ottenendo uno score peggiore del suo predecessore Rudi Garcia, già oggetto di spietate critiche.

Per questa motivazione, ad oggi, immaginare Mazzarri ancora sulla panchina dei partenopei il prossimo campionato rappresenta una eventualità molto distante dalla realtà. Non a caso, sono già tanti gli allenatori accostati al Napoli, nonostante il termine del campionato sia ancora lontano.

Conte al Milan? Le parole di Ibrahimovic sul tecnico pugliese

Il sogno di Aurelio De Laurentiis, è e resta Antonio Conte. Il tecnico pugliese, che ha un buon rapporto con il leader della FilmAuro, rappresenta il profilo giusto per il Napoli secondo quest’ultimo. Proprio l’ex Tottenham fu contattato da De Laurentiis nel corso della prima crisi di Rudi Garcia, quando nel post Fiorentina il patron dei campioni d’Italia fece intendere di voler esonerare il francese.

Conte, dal canto suo, non ha mai ceduto alle avances napoletane, preferendo la famiglia, a cui nel corso di questi anni a sua detta non aveva dedicato il giusto tempo. Inoltre, come ben noto, l’ex bandiera della Juventus rappresenta quella tipologia di tecnico a cui non piace subentrare, dando primaria importanza alle basi del suo progetto, poste in sede di ritiro e mercato.

Nonostante ciò, l’apprezzamento per il Napoli e l’annessa piazza, non è mai mancato, anzi, nel corso di un’intervista lo stesso Conte aveva esplicitamente dichiarato di voler allenare un giorno in una piazza come Napoli. Sul pugliese, però, ci sarebbero tantissime pretendenti, molte italiane, su tutte, almeno secondo le indiscrezioni di questi mesi, il Milan.

Proprio nei giorni scorsi, una notizia relativa ad un contatto Conte – Ibrahimovic, aveva fatto scalpore, delineando uno scenario che avrebbe visto a luglio l’ex Juventus in quel di San Siro. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, potrebbe trattarsi unicamente di illazioni. Lo stesso Ibrahimovic, infatti avrebbe dichiarato al quotidiano, in maniera abbastanza stizzita, poche e semplici parole in merito alla questione: “Il nostro allenatore è Pioli, noi siamo felici di lui”.

Insomma, una smentita secca, nel suo stile, che forse allontana Conte dal Milan. Dichiarazioni di rito o verità? Nei prossimi mesi lo scopriremo.