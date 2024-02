Campionato Primavera, il Napoli batte la Ternana e sale in classifica – FOTO

Si è conclusa la gara di quest’oggi tra la primavera del Napoli e quella del Trapani, in scena al campo di Cercola.

In attesa della prima squadra, impegnata domani contro l’Hellas Verona al Maradona, quest’oggi al campo di Cercola la primavera degli azzurrini ha concluso la sua partita con un risultato favorevole: è due a uno sulla Ternana.

Napoli: la primavera vince e punta ai playoff

La squadra allenata da Tedesco, è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali, che le hanno permesso di risalire in classifica e proseguire nel verso giusto la rincorsa ai playoff. Il Napoli passa in vantaggio con Vilardi, per poi farsi riprendere a fine primo tempo dalla Ternana con Marcelli, ma è nella ripresa che si scatena il putiferio.

Gli azzurrini partono forte, hanno subito una occasione con il sopracitato Vilardi, poi, all’interno di una mischia in area, il batti e ribatti produce ben 3 salvataggi sulla linea in favore degli umbri. Poi, l’evento che potrebbe cambiare totalmente l’inerzia del match: De Luca compie un intervento ai limiti della follia, gamba alta, altissima, che arriva al volto dell’avversario, espulsione sacrosanta.

In superiorità numerica la Ternana attacca ed il portierino Turi si supera in due occasioni tenendo a galla il Napoli, interventi decisivi, che permettono al Napoli di vincerla nell’extra time. Al minuto 92, Spavone e Pesce, si rendono protagonisti della giocata della partita: rimessa laterale per Spavone che riesce a fornire un assist bellissimo a Pesce che dinanzi al portiere avversario non sbaglia.

Un due a uno sofferto, ma sinonimo di un gruppo unito che sta dimostrando di volere fortemente i play off.